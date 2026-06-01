[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 15일 월요일(음력 4월 30일, 경신일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

6월의 한가운데로 접어드는 6월 15일 월요일입니다. 새로운 한 주를 시작하는 오늘, 당신의 모든 발걸음이 단단한 결실로 이어지는 활기찬 하루가 되기를 바랍니다.2026년 6월 15일 월요일(음력 4월 30일, 경신일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 원숭이(경신)’의 날입니다. 거대한 바위산(경금) 위에 앉아 있는 영리한 원숭이(신금)의 형상으로, 위아래로 차갑고 단단한 쇠의 기운이 강력하게 겹쳐 있는 날입니다. 매사에 결단력이 넘치고 날카로운 통찰력이 빛을 발하며, 계획했던 일을 강력하게 밀어붙이는 돌파력이 뛰어납니다. 다만 기운이 너무 강해 주변과 융화되기 어려울 수 있으니, 칼날 같은 예민함을 거두고 부드러운 화법을 의식적으로 사용하는 것이 월요일을 순조롭게 이끄는 비결입니다.● 쥐띠 (자)원숭이와 쥐는 눈빛만 봐도 통하는 최고의 파트너(삼합)입니다. 날카로운 쇠가 맑은 물을 만나 시원하게 흐르니, 막혔던 업무가 귀인의 도움으로 술술 풀리는 대길의 날입니다.1948년생: 아랫사람에게 베푼 작은 배려가 큰 존경으로 돌아옵니다. 다정한 미소를 잃지 마세요.1960년생: 섣부른 결정보다는 주변의 의견을 수용할 때 뜻밖의 쏠쏠한 이득을 얻게 됩니다.1972년생: 리더십이 크게 돋보입니다. 팀원들을 부드럽게 이끌며 프로젝트의 핵심적인 역할을 해냅니다.1984년생: 재물운과 문서운이 함께 상승합니다. 중요한 계약이나 합의가 있다면 오늘 자신 있게 추진하세요.1996년생: 매력이 돋보여 인기가 상승합니다. 솔직하고 당당한 태도가 이성에게 큰 호감을 줍니다.● 소띠 (축)단단한 흙(소)이 쇠(원숭이)를 묵묵히 낳아주는 생조의 형국입니다. 겉으로 화려하게 드러나지는 않지만, 뒤에서 묵묵히 내실을 다지며 알찬 실속을 챙기는 하루입니다.1949년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있으니 무리한 일정은 취소하고 집에서 편안하게 휴식하세요.1961년생: 금전적인 지출이 생길 수 있으니 외출 시 지갑 사정을 한 번 더 꼼꼼하게 점검해야 합니다.1973년생: 학업이나 전문 분야에서 놀라운 집중력을 발휘합니다. 어려운 과제도 명쾌하게 풀립니다.1985년생: 내 의견만 고집하면 마찰이 생깁니다. 주변 동료의 조언을 둥글게 수용하는 유연성이 필요합니다.1997년생: 시끌벅적한 곳보다는 조용한 공간에서 자기계발에 몰두하며 멘탈을 다지는 것이 낫습니다.● 호랑이띠 (인)오늘은 원숭이와 호랑이가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇠붙이와 나무가 부딪히듯 변화가 심하고 예기치 못한 다툼이 생길 수 있으니 매사 방어적인 태도가 필수입니다.1950년생: 장거리 이동이나 위험한 외출은 가급적 미루고 낙상 사고에 각별히 유의해야 평안합니다.1962년생: 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부를 수 있으니 철저하게 관망하는 것이 답입니다.1974년생: 직장에서 의견 대립이 팽팽할 수 있으니, 한 발 양보하고 억울해도 먼저 꼬리를 내리세요.1986년생: 의욕이 앞서 성급하게 일을 벌이면 잔실수가 쏟아집니다. 문서를 두 번 세 번 꼼꼼히 점검하세요.1998년생: 욱하는 마음에 소중한 사람에게 상처를 줄 수 있습니다. 감정이 가라앉을 때까지 입을 닫으세요.● 토끼띠 (묘)원숭이와 토끼는 서로 묘하게 신경을 긁고 예민해지는 관계(원진살)입니다. 굳게 믿었던 일정이 엎어지거나 섭섭한 마음이 들 수 있으니 타인에 대한 기대치를 조금 낮추는 것이 좋습니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 둥글고 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 남의 일에 오지랖을 부리기보다 자신의 내실을 챙기는 데 집중하는 것이 뒤탈이 없습니다.1975년생: 복잡한 업무에서 사소한 오류가 생길 수 있으니 최종 검토 단계에서 각별한 꼼꼼함이 필요합니다.1987년생: 연인과 연락 문제나 사소한 오해로 서운함이 생길 수 있습니다. 자존심을 꺾고 먼저 다가가세요.1999년생: 충동구매 욕구가 강해질 수 있습니다. 외출 시 지갑을 꽉 닫는 절제가 평화를 지킵니다.● 용띠 (진)원숭이와 용은 환상의 시너지를 내는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 머리가 맑아지고 결단력이 솟구치니, 새로운 기획을 세우거나 큼직한 계약을 성사시키기에 아주 긍정적인 월요일입니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛을 발합니다. 모임의 든든한 리더로서 사람들을 이끌며 큰 존경을 받습니다.1964년생: 재물운과 문서운이 크게 상승합니다. 쏠쏠한 수익이나 기분 좋은 경제적 제안이 들어옵니다.1976년생: 날카로운 통찰력이 돋보입니다. 거시적인 흐름을 분석하며 다가올 한 주의 전략을 세우기 좋습니다.1988년생: 중요한 선택을 해야 한다면 당신의 직감을 굳게 믿으세요. 과감한 결정이 성공으로 이어집니다.2000년생: 인기가 많아지고 주변의 호감을 독차지합니다. 유익하고 새로운 인연을 맺기에 더없이 좋은 날입니다.● 뱀띠 (사)원숭이와 뱀은 서로 끌어당기는 합(合)이면서도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 오전에는 계획대로 잘 풀리다가 오후에 돌발 변수가 생길 수 있으니 매사 맺고 끊음을 확실히 해야 합니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 가벼운 산책으로 맑은 공기를 마시세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 명예가 올라가지만, 경거망동하면 구설수에 오를 수 있으니 겸손하세요.1977년생: 직장에서 누군가와 쓸데없는 기싸움을 할 수 있습니다. 쿨하게 웃어넘기는 여유를 가지세요.1989년생: 당신의 다정함이 유독 돋보여 연인에게 큰 호감을 얻고 시선을 확 사로잡습니다.2001년생: 미뤄둔 자격증 공부나 과제에 무서울 정도로 집중이 잘 되어 짜릿한 성취감을 느낍니다.● 말띠 (오)불(말)이 강한 쇠(원숭이)를 제련하려는 형국이라, 의욕은 넘치지만 체력 소모가 몹시 큰 하루입니다. 한 주의 시작부터 무리하지 말고 우선순위를 정해 차분히 일을 처리하는 지혜가 필요합니다.1954년생: 피로가 쉽게 쌓일 수 있습니다. 외부 약속보다는 집에서 조용히 독서나 명상을 즐기며 충전하세요.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 외식이나 쇼핑 시 지갑 사정을 꼼꼼히 점검해 보세요.1978년생: 겉치레보다는 내실을 다져야 할 때입니다. 동료들의 시샘을 받을 수 있으니 겸손한 태도를 유지하세요.1990년생: 화려한 유행을 좇다 실속을 놓칠 수 있습니다. 홧김의 과소비를 꾹 참고 계획적인 소비를 하세요.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 스트레칭으로 굳은 몸을 풀어보세요.● 양띠 (미)따뜻한 흙(양)이 쇠(원숭이)를 묵묵하게 품어주니 아주 든든하고 안정적인 날입니다. 남들 앞에 화려하게 나서기보다는 뒤에서 꼼꼼하게 내실을 챙길 때 훨씬 더 크고 알찬 보상을 얻습니다.1955년생: 마음이 한없이 편안하고 가정에 근심 걱 없는 따뜻한 평화가 찾아와 웃음꽃이 핍니다.1967년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어옵니다. 하루 종일 기분 좋은 에너지가 가득합니다.1979년생: 당신의 꾸준한 성실함을 상사와 동료들이 알아주고 칭찬을 해 어깨가 으쓱해지는 날입니다.1991년생: 다정하고 센스 있는 배려심이 돋보입니다. 데이트나 소개팅에서 호감을 독차지하는 신나는 하루입니다.2003년생: 치열하게 노력한 과제나 아르바이트의 보상을 달콤하게 받습니다. 무척 즐겁고 뿌듯한 날입니다.● 원숭이띠 (신)자신의 날을 만났지만, 쇠와 쇠가 부딪히는 형국이라 승부욕과 완벽주의가 하늘을 찌릅니다. 업무 능률은 최고조에 달하지만 주변 사람들을 달달 볶을 수 있으니 부드러운 미소와 칭찬을 곁들이세요.1956년생: 앓던 이가 쑥 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 가벼운 아침 스트레칭이나 산책으로 뇌를 환기시키면 하루의 업무 효율이 수직 상승합니다.1980년생: 직장 회의나 프로젝트에서 훌륭한 리더십을 발휘하여 눈에 띄게 분위기를 주도하고 인정을 받습니다.1992년생: 퇴근 후 마음이 맞는 동료들과 가볍게 저녁을 먹으며 일상의 스트레스를 경쾌하게 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 기분 좋은 알짜 정보를 얻어 즐겁게 하루를 보낼 수 있는 유쾌한 운입니다.● 닭띠 (유)같은 금(쇠)의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이 생기면서도 서로 통하는 구석이 많습니다. 남을 지나치게 의식하기보다 묵묵히 동료들과 협력하여 선의의 경쟁을 펼칠 때 최고의 결과물을 얻습니다.1957년생: 피로가 쌓여 몸살 기운이 올 수 있으니 무리한 저녁 약속을 취소하고 따뜻한 집에서 푹 쉬세요.1969년생: 업무에서 세밀한 디테일을 완벽하게 잡아내어 프로젝트의 완성도를 한층 끌어올리는 날입니다.1981년생: 믿었던 동료의 엉뚱한 행동에 짜증이 솟구칠 수 있으나, 부드럽게 타이르고 쿨하게 넘기세요.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 자신감을 꽉 채우고 행동하세요.2005년생: 전공 과제나 시험에서 눈부신 활약을 펼치며 큰 칭찬을 듣고 벅찬 성취감을 느낍니다.● 개띠 (술)단단한 흙(개)이 쇠(원숭이)를 포근하게 보호해 주는 베푸는 날입니다. 조직 내에서 후배를 다정하게 돕거나 궂은일을 도맡아 하면, 당신의 평판이 크게 올라가고 긍정적인 활력을 듬뿍 얻게 됩니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 컨디션이 저하될 수 있으니 건강을 꼼꼼히 살피고 절대 무리하지 마세요.1970년생: 날카로운 눈썰미로 업무의 사소한 오류나 팩트를 꼼꼼히 체크하여 큰 위기를 미연에 방지합니다.1982년생: 직장 동료나 지인과 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 무조건 내가 먼저 꼬리를 내리세요.1994년생: 든든한 조력자를 만나 업무 추진에 날개를 답니다. 자신감을 가지고 힘차게 시작해 보세요.2006년생: 친한 친구와 사소한 일로 다툴 수 있는 위기가 옵니다. 먼저 양보하고 한 템포 푹 쉬어가세요.● 돼지띠 (해)원숭이와 돼지는 서로 오해를 사기 쉬운 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 구설수에 엮이거나 억울한 오해를 살 수 있으니, 남의 일에 함부로 참견하지 말고 철저히 내 업무에만 집중하는 것이 상책입니다.1959년생: 오랜 지인이나 뜻이 맞는 동료를 만나 회포를 풀고 껄껄 웃으며 묵은 피로를 시원하게 날려버립니다.1971년생: 중요한 업무 처리에 있어 단어 선택 하나하나에 신중을 기해야 불필요한 마찰과 오해를 막습니다.1983년생: 꽉 막히고 답답했던 기획안이 동료들과의 유쾌한 대화를 통해 시원하게 풀리는 기분 좋은 날입니다.1995년생: 이성운이 아주 훌륭합니다. 인위적인 만남보다는 자연스러운 모임에서 운명적인 호감이 싹틉니다.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 사뿐하고 의욕이 빵빵하게 넘치니 무엇을 해도 콧노래가 저절로 즐겁게 납니다.