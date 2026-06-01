[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 17일 수요일(음력 5월 2일, 임술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

한 주의 반환점을 도는 6월 17일 수요일입니다. 짙어가는 초여름의 녹음처럼, 당신의 오늘 하루도 활기차고 눈부신 결실로 꽉 채워지기를 응원합니다.2026년 6월 17일 수요일(음력 5월 2일, 임술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 개(임술)’의 날입니다. 깊고 푸른 강물(임수)이 넓은 대지(술토)를 적시는 형상입니다. 속을 알 수 없는 깊은 지혜와 묵직한 책임감이 돋보이는 하루입니다. 겉으로는 조용해 보여도 내면의 직관력이 뛰어나 복잡한 문제를 통찰력 있게 해결할 수 있습니다. 다만, 생각이 너무 많아지면 실행력이 떨어질 수 있으니, 계획한 일은 과감하게 추진하는 뚝심이 필요합니다.● 쥐띠 (자)개와 쥐는 조용히 각자의 자리에서 안정을 찾는 평온한 날입니다. 넘치는 지혜를 바탕으로 주변 사람들의 마음을 다독이며 든든한 조력자 역할을 톡톡히 해냅니다.1948년생: 아랫사람에게 베푼 작은 배려가 큰 존경으로 돌아옵니다. 다정한 미소를 잃지 마세요.1960년생: 섣부른 결정보다는 주변의 의견을 수용할 때 뜻밖의 쏠쏠한 이득을 얻게 됩니다.1972년생: 사춘기인 중학교 2학년 아들의 학업 스트레스에 섣부른 훈수보다는 묵묵히 들어주는 든든한 아버지의 포용력을 보여주세요.1984년생: 재물운과 문서운이 함께 상승합니다. 중요한 계약이나 합의가 있다면 오늘 자신 있게 추진하세요.1996년생: 매력이 돋보여 인기가 상승합니다. 솔직하고 당당한 태도가 이성에게 큰 호감을 줍니다.● 소띠 (축)개와 소는 서로 고집을 꺾지 않고 부딪히는 기운(축술형살)이 작용합니다. 주관이 몹시 뚜렷해지는 날이니, 외부 활동보다는 데스크에 앉아 전문적인 학업에 몰두하기 좋습니다.1949년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있으니 무리한 일정은 취소하고 집에서 편안하게 휴식하세요.1961년생: 금전적인 지출이 생길 수 있으니 외출 시 지갑 사정을 한 번 더 꼼꼼하게 점검해야 합니다.1973년생: AI 저널리즘 관련 대학원 과제나 연구에 깊이 몰두하면 복잡한 이론도 명쾌하게 풀리는 지적 쾌감을 맛봅니다.1985년생: 내 의견만 고집하면 마찰이 생깁니다. 주변 동료의 조언을 둥글게 수용하는 유연성이 필요합니다.1997년생: 시끌벅적한 곳보다는 조용한 공간에서 자기계발에 몰두하며 멘탈을 다지는 것이 낫습니다.● 호랑이띠 (인)개와 호랑이는 서로를 강하게 밀어주고 끌어주는 찰떡궁합(삼합)을 이룹니다. 활발하게 움직일수록 에너지가 솟구치니, 이른 아침 운동으로 땀을 흘리며 활력을 충전하기에 완벽합니다.1950년생: 멀리서 반가운 지인의 소식이 들려오거나 귀한 손님을 맞이하여 즐거운 시간을 보냅니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓게 됩니다.1974년생: 구글일보 하프 마라톤을 대비한 장거리 러닝 등 활동적인 운동을 통해 몸과 마음의 스트레스를 정화하기에 완벽한 날입니다.1986년생: 당신의 강한 추진력이 주변 사람들을 감동시킵니다. 계획했던 일을 과감히 밀어붙이세요.1998년생: 새로운 도전을 시작하기에 더없이 좋은 타이밍입니다. 젊음의 패기를 마음껏 발산하세요.● 토끼띠 (묘)개와 토끼는 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 단짝(육합)입니다. 꽉 막혔던 흐름이 시원하게 뚫리며, 조직 내에서 리더십을 발휘하고 팀워크를 다지기에 아주 훌륭한 길일입니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 가정에 근심 걱정 없는 따뜻한 평화가 완벽히 찾아옵니다.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 가족들에게 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 즐거운 운입니다.1975년생: 플랫폼 전략 부서나 소속 팀원들과의 소통이 원활해져 팀워크를 끈끈하게 다지기에 아주 훌륭한 타이밍입니다.1987년생: 연인이나 배우자와의 사랑을 다시 한번 확인하며 낭만적이고 다정한 저녁을 보내게 됩니다.1999년생: 당신의 센스 넘치는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 아주 신나는 하루입니다.● 용띠 (진)오늘은 개와 용이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 흙과 흙이 부딪히는 형국이라 변화의 폭이 크니, 외부 변수에 일희일비하지 말고 묵직한 평정심을 유지해야 합니다.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주식 시장이나 글로벌 경제 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: 코스피와 비트코인 등 투자 시장의 흐름이 불안정할 수 있으니 성급한 매매는 피하고 철저히 관망하세요.1988년생: 사소한 의견 차이가 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 아무리 억울해도 한 발 뒤로 물러나세요.2000년생: 친한 친구와 말다툼으로 얼굴을 붉힐 수 있으니 언행을 각별히 조심하고 일찍 귀가하세요.● 뱀띠 (사)개와 뱀은 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 유독 신경이 날카로워질 수 있으니, 남의 일에 참견하기보다 조용한 공간에서 취미 생활로 마음을 다스리세요.1953년생: 밖에서 받은 스트레스를 무심코 가족에게 화풀이하지 않도록 감정 조절에 몹시 신경 써야 합니다.1965년생: 굳게 믿었던 지인에게 섭섭한 마음이 들 수 있으니 타인에 대한 기대치를 조금 낮추는 것이 편안합니다.1977년생: 필드에 나가지 못하는 뻐근함은 KLPGA 하이라이트를 보며 골프 스윙의 디테일을 눈에 담는 것으로 차분히 달래세요.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 멀어질 수 있습니다. 적당한 거리를 유지하세요.2001년생: 집중력이 떨어져 잡생각이 둥둥 떠다닙니다. 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 최고의 보약입니다.● 말띠 (오)개와 말은 뜨거운 에너지를 공유하며 서로를 밀어주는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 직관력이 번뜩이며 혁신적인 아이디어가 쏟아지니, 주변 동료들과 유쾌하게 소통하며 기획을 구체화하세요.1954년생: 기분 좋은 외출이나 약속을 잡기에 아주 훌륭합니다. 몸과 마음이 상쾌하게 맑아지는 길일입니다.1966년생: 예상치 못한 쏠쏠한 행운이 따릅니다. 중요한 비즈니스 결정이 있다면 오늘 자신 있게 밀어붙이세요.1978년생: 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI를 활용한 기자 업무 포털 구축 등 획기적인 아이디어가 윗선의 큰 호응을 얻습니다.1990년생: 주변 사람들과의 단합이 좋아집니다. 동료들과 함께 시원한 커피 한 잔을 나누며 정을 쌓기에 좋습니다.2002년생: 당신의 능력을 마음껏 뽐낼 무대가 열립니다. 위축되지 말고 당당하고 자신감 있게 행동하세요.● 양띠 (미)개와 양은 서로 미묘하게 얽히고 조율이 까다로운 관계(파살/형살)입니다. 일정이 잘 풀리다가도 막판에 잔실수가 나올 수 있으니, 문서를 점검할 때 임의의 팩트가 없는지 꼼꼼히 확인하세요.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1967년생: 기사나 보도자료를 최종 검수할 때, 원본에 없는 임의의 날짜나 정보가 섞이지 않도록 철저하게 활자를 대조하세요.1979년생: 굳게 믿었던 일정이 엎어져 짜증이 솟구칠 수 있지만, 쿨하게 마음을 비우고 다음을 준비하세요.1991년생: 연인 사이에 사소한 오해가 생길 수 있으니 단어 선택 하나하나에 신중을 기해야 합니다.2003년생: 약속이 펑크 나거나 심란한 마음이 들 수 있습니다. 복잡한 생각은 접고 따뜻한 물로 샤워 후 일찍 휴식하세요.● 원숭이띠 (신)단단한 흙(개)이 금(원숭이)을 묵묵히 보호하고 생해주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 디지털 전략을 구상하거나 복잡한 팀 관리를 할 때 주변의 유익한 도움을 듬뿍 받을 수 있습니다.1956년생: 앓던 이가 쑥 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 하승연, 박금수 등 팀원들을 다독이며 리더십을 발휘하면 비디오 디지털 센터 전체의 능률이 크게 상승합니다.1980년생: 주변의 따뜻한 배려와 지원을 듬뿍 받아 일주일의 피로가 쑥쑥 풀리는 힐링의 하루입니다.1992년생: 누군가 나에게 유익한 비즈니스 제안이나 긍정적인 인연을 소개해 줄 수 있으니 열린 마음으로 대하세요.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 맛있는 저녁을 대접받는 등 쏠쏠한 먹을 복과 재물운이 함께 따릅니다.● 닭띠 (유)개와 닭은 서로 엇갈리거나 마음을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 구설수에 오르거나 작업물의 디테일에서 오류가 날 수 있으니 팩트 체크에 예민하게 집중해야 합니다.1957년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 소원해집니다. 배우자의 쓴소리도 부드러운 마음으로 수용해 보세요.1969년생: 내러티브 대본 작성 시, ‘김 씨’를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 교정하는 등 디테일한 캐릭터 설정과 팩트 체크가 작품의 퀄리티를 확 높입니다.1981년생: 완벽하게 세운 저녁 계획이 엎어질 수 있으니 쿨하게 넘기고 집에서 휴식을 즐기세요.1993년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 동료에게 비수가 될 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 다물고 참으세요.2005년생: 과제나 시험 준비에 완벽을 기하려다 스트레스만 잔뜩 받습니다. 오늘은 적당히 타협하고 푹 쉬세요.● 개띠 (술)자신의 날을 만났습니다. 뚝심과 결단력이 극에 달하지만, 개 두 마리가 모이면 아집이 하늘을 찌를 수 있습니다. 정확한 원칙을 지키되 타인을 넉넉하게 포용할 때 훌륭한 성과를 거둡니다.1958년생: 고집을 너무 부리면 가족들과 소원해집니다. 주변의 조언을 약으로 알고 부드럽게 수용하세요.1970년생: 과거 사건을 다룰 때, 2005년 중국집 사건이 다른 범죄와 혼동되지 않도록 팩트를 명확하게 분리하는 통찰력을 발휘하세요.1982년생: 말 한마디로 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 모임이나 회식 자리에서 언행을 몹시 신중히 하세요.1994년생: 너무 앞서 나가면 주변의 시샘을 받을 수 있으니 템포를 늦추고 동료들과 보폭을 맞추는 겸손함을 갖추세요.2006년생: 학업에서 끓어오르는 승부욕이 놀라운 집중력으로 이어져 목표했던 분량을 훌륭하게 달성하는 날입니다.● 돼지띠 (해)단단한 흙(개)이 물(돼지)을 가두어 흐르지 못하게 하니 묘한 심리적 압박감과 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 일의 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고 디테일에 집중하세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 들어오는 만큼 지출도 생길 수 있으니 꼼꼼한 관리가 필요합니다.1971년생: 영상 스크립트 작성 시 단순히 ‘가족’이라고 뭉뚱그리기보다 “제 아들입니다”라고 명확하게 짚어주는 다정한 디테일이 시청자의 신뢰도를 높여줍니다.1983년생: 지인들과 불필요한 기싸움을 하기보다 적절히 웃으며 양보하는 것이 장기적으로 훨씬 큰 이득입니다.1995년생: 화려한 저녁 약속보다는 나만의 내실을 다지는 데 집중하세요. 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 최고의 보약입니다.2007년생: 다른 사람의 시선에 얽매이지 말고, 당신이 가장 편안하다고 느끼는 방식대로 하루를 채우세요.