[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 18일 목요일(음력 5월 3일, 계해일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

6월의 눈부신 햇살이 기분 좋게 쏟아지는 6월 18일 목요일입니다. 오늘 하루는 깊고 넓은 바다처럼 당신의 마음속에 여유로움과 시원한 성취가 가득하게 흘러넘치기를 응원합니다.2026년 6월 18일 목요일(음력 5월 3일, 계해일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 돼지(계해)’의 날입니다. 하늘과 땅에 모두 맑고 깊은 물(계수, 해수)이 끊임없이 흐르는 형상입니다. 겉보기에는 고요하고 유연해 보이지만, 그 내면에는 끝을 알 수 없는 깊은 지혜와 엄청난 잠재력이 숨 쉬고 있는 날입니다. 머리가 맑아지고 직관력이 뛰어나 복잡한 기획이나 학업에 몰두하기에 아주 훌륭합니다. 다만 물의 기운이 너무 강해 생각이 꼬리를 물고 우울감에 빠질 수 있으니, 고민은 짧게 끝내고 쾌활하게 실행에 옮기는 결단력이 목요일의 행운을 불러옵니다.● 쥐띠 (자)같은 물의 기운이 만나 시야가 넓어지고 대인관계가 유독 편안해지는 날입니다. 고민이 있던 일들이 순리대로 흘러가며 마음의 안정을 찾게 되는 평화로운 하루입니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀의 말에 다정하게 귀 기울여주면 집안에 존경과 훈훈한 평화가 따릅니다.1960년생: 섣부른 외출보다는 집에서 따뜻한 차를 마시며 미뤄둔 책을 읽는 것이 최고의 힐링입니다.1972년생: 훌쩍 커버린 중학교 2학년 아들의 학업 스트레스나 고민에 섣부른 훈수를 두기보다, 묵묵히 들어주는 든든한 아버지의 포용력을 보여주세요.1984년생: 번뜩이는 기획 아이디어가 떠오릅니다. 잊지 않게 메모해 두면 훌륭한 업무 자산이 됩니다.1996년생: 매력이 넘치고 센스가 돋보이는 날입니다. 호감 가는 이성에게 가볍게 안부 연락을 해보세요.● 소띠 (축)흙(소)이 물(돼지)을 차분하게 조절해 주는 형국이라, 들뜨지 않고 묵묵히 일상을 정리하기에 아주 좋습니다. 남의 시선에 흔들리지 않는 우직함이 훌륭한 결과물을 냅니다.1949년생: 피로가 누적되기 쉬우니 낮잠이나 가벼운 명상을 통해 체력을 보충하는 것이 필수입니다.1961년생: 묵혀두었던 주변 정리를 깔끔하게 해치우면 마음까지 시원하고 개운해집니다.1973년생: AI 저널리즘 등 대학원 과제나 평소 연구하던 전문 분야에 집중하면, 깊은 바다에서 진주를 건져 올리듯 명쾌한 성과를 얻습니다.1985년생: 묵묵히 내 할 일만 완벽하게 해내면 주변 사람들에게 든든하다는 굳건한 신뢰를 얻습니다.1997년생: 시끌벅적한 모임보다는 소수의 친한 친구들과 깊은 속마음을 나누는 것이 훨씬 유익합니다.● 호랑이띠 (인)돼지와 호랑이는 눈빛만 봐도 통하는 최고의 단짝(육합)입니다. 에너지가 샘솟는 날이니 밖으로 나가 활기차게 움직일수록 일상의 스트레스가 시원하게 날아갑니다.1950년생: 반가운 지인을 만나 회포를 풀거나 멀리서 기쁜 소식을 들어 하루 종일 활력이 넘칩니다.1962년생: 꼬였던 문제가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓습니다.1974년생: 넘치는 에너지를 주체할 수 없습니다. 구글일보 하프 마라톤을 기약하며 장거리 러닝으로 땀방울을 쏟아내 활력을 가득 채워보세요.1986년생: 활동적으로 움직일수록 행운과 재물운이 따릅니다. 주저하지 말고 능동적으로 나서세요.1998년생: 새로운 취미나 액티비티 도전을 두려워하지 마세요. 당신의 패기를 마음껏 발산할 타이밍입니다.● 토끼띠 (묘)돼지와 토끼는 찰떡같이 잘 맞는 환상의 파트너(삼합)입니다. 창의적인 감수성이 폭발하는 날이니, 새로운 조직 문화나 팀워크를 기획하기에 더없이 훌륭한 길일입니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 지긋지긋하던 근심 걱정이 눈 녹듯 시원하게 사라집니다.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 가족들에게 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 즐거운 날입니다.1975년생: 하승연, 박금수 등 비디오 디지털 센터의 팀원들과 훌륭한 시너지를 냅니다. 기획 회의에서 만사형통으로 일이 풀립니다.1987년생: 연인이나 배우자와 사소한 자존심 싸움이 생길 수 있습니다. 무조건 둥글게 양보하세요.1999년생: 충동구매 욕구가 강해질 수 있습니다. 외출 시 지갑 관리에 각별히 신경 써야 합니다.● 용띠 (진)돼지와 용은 묘하게 엇나가고 서운해지는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 특히 경제 뉴스나 투자 지표에 너무 예민하게 반응하면 평정심을 잃기 쉬우니 한 발짝 떨어져 관망하세요.1952년생: 가족이나 배우자에게 애꿎은 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 참으시고 부드럽게 말하세요.1964년생: 금전 손실의 우려가 있으니 지갑이나 소지품 단속을 철저히 하고 섣부른 투자는 금물입니다.1976년생: 코스피 5000 돌파 여부나 기관의 비트코인 매수 전략 등 거시적인 경제 지표 변동에 일희일비하지 말고 묵직하게 멘탈을 다잡으세요.1988년생: 중요한 선택을 해야 한다면 당신의 직감을 믿으세요. 과감한 결정이 큰 성공으로 이어집니다.2000년생: 인기가 많아지고 주변의 호감을 독차지합니다. 새로운 인연을 만나기에도 더없이 좋은 날입니다.● 뱀띠 (사)오늘은 돼지와 뱀이 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 다툼이라 이동 중 다툼수나 심리적 마찰이 짙으니, 매사 양보하고 돌발 상황에 침착하게 대응해야 합니다.1953년생: 혈압이 오르지 않도록 마음을 편안히 먹고, 낙상 등 안전사고에 각별히 유의해야 합니다.1965년생: 섣부른 투자나 지인 보증은 뼈저린 손해를 부릅니다. 지갑을 깊숙이 갈무리하고 꺼내지 마세요.1977년생: 필드에 나가지 못해 몸이 찌뿌둥하다면 무리한 스윙 연습보다는 KLPGA 하이라이트를 보며 머릿속으로 차분히 시뮬레이션하세요.1989년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 사람에게 비수가 됩니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2001년생: 낯선 사람과 억울한 시비가 붙을 수 있으니 무조건 피하고 가급적 일찍 귀가하는 것이 상책입니다.● 말띠 (오)불(말)과 물(돼지)이 보이지 않는 곳에서 은밀하고 끈끈하게 돕는 형국(암합)입니다. 겉으로 드러나지는 않지만 조력자 덕분에 평소 구상하던 전략이 자연스럽게 완성되는 든든한 날입니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 기분 좋은 소식이 들려와 입가에 미소가 번집니다.1966년생: 예상치 못한 지인에게 뜻밖의 쏠쏠한 도움이나 유용한 정보를 얻어 실속을 챙기게 됩니다.1978년생: 플랫폼 전략 부서를 이끌며 구상해 온 미디어 방향성이 윗선의 신뢰를 듬뿍 받으며 조용하지만 강하게 추진력을 얻습니다.1990년생: 겉으로는 무뚝뚝해 보여도 연인이 나를 깊이 생각하고 있으니 따뜻하게 먼저 감싸주세요.2002년생: 시끌벅적하게 노는 것보다, 조용히 책을 읽거나 밀린 공부를 하는 편이 집중력이 쑥쑥 오릅니다.● 양띠 (미)돼지와 양은 서로를 완벽하게 보완하는 최상의 짝꿍(삼합)입니다. 마음이 안정되며 동료들과 함께하는 시간이 무척 매끄럽고, 디테일한 업무에서 최고의 퀄리티를 뽑아내는 훌륭한 날입니다.1955년생: 맛있는 음식을 나누며 기력을 회복하고 지인들과 끈끈한 정을 쌓는 훈훈한 하루를 보냅니다.1967년생: 보도자료나 기사 배포 시, 원본에 없던 임의의 날짜나 미확인 정보가 섞이지 않도록 완벽하게 팩트를 통제해 내어 조직의 칭찬을 받습니다.1979년생: 당신의 다정한 헌신을 주변에서 알아주고 고마워합니다. 든든한 신뢰가 겹겹이 쌓이는 날입니다.1991년생: 썸남썸녀와 분위기 좋은 곳에서 식사를 하며 관계가 연인으로 급진전될 수 있는 길일입니다.2003년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날이니 과제나 취미 등에서 아주 훌륭한 성과를 냅니다.● 원숭이띠 (신)돼지와 원숭이는 서로 훼방을 놓거나 꼬이는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 남의 오해를 사거나 억울한 구설수에 오를 수 있으니, 남의 일에 참견하지 말고 조용히 내면을 충전하세요.1956년생: 건강, 특히 감기나 호흡기 질환을 조심하시고 따뜻한 물을 자주 마시며 푹 쉬세요.1968년생: 복잡한 사람들과 섞이기보다 아내, 아들과 함께 지난 오사카, 교토 여행의 즐거웠던 기억을 나누며 평온하게 저녁을 보내는 것이 가장 완벽한 휴식입니다.1980년생: 남의 뒷담화 자리에 끼면 결국 내가 억울하게 덤터기를 씁니다. 무조건 중립을 지키세요.1992년생: 연인과 사소한 다툼이 길어질 수 있습니다. 자존심을 먼저 굽히고 다가가는 여유를 가지세요.2004년생: 기대했던 약속이 취소되어 서운할 수 있지만, 쿨하게 털고 혼자만의 휴식을 즐기는 게 낫습니다.● 닭띠 (유)보석(닭)이 깨끗한 물(돼지)에 맑게 씻기는 형국이라 머리가 비상해지고 통찰력이 번뜩입니다. 내면을 깊이 정리하거나 콘텐츠의 디테일을 다듬으며 실력을 유감없이 뽐내기에 아주 훌륭합니다.1957년생: 자녀나 아랫사람에게 인생의 지혜가 담긴 조언을 해주면 깊은 존경과 신뢰를 받게 됩니다.1969년생: ‘그날의 사건’ 등 내러티브 대본 점검 시, 김 씨를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 짚어내는 치밀한 역할 설정이 작품 퀄리티를 비약적으로 높입니다.1981년생: 대인관계가 원만해져 주변 사람들에게 스마트하고 깔끔한 매너로 칭찬을 듬뿍 받는 날입니다.1993년생: 당신의 능력을 유감없이 당당하게 발휘할 수 있습니다. 회의나 모임에서 훌륭한 두각을 나타냅니다.2005년생: 두뇌 회전이 빠르고 집중력이 높아, 어려운 문제도 척척 풀어내며 짜릿한 성취감을 느낍니다.● 개띠 (술)흙(개)이 물(돼지)을 가두어 조절하는 형국이라 무거운 책임감이 따르지만 이를 훌륭하게 감당해 냅니다. 예리한 분별력으로 팩트를 체크하고 오류를 잡아내는 당신의 능력이 조직을 위기에서 구합니다.1958년생: 집안의 대소사를 깔끔하게 챙기며 어른으로서 든든한 중심 역할을 해내는 보람찬 하루입니다.1970년생: 2005년 중국집 사건 등 과거의 범죄 사건을 기획할 때, 전혀 다른 사건과 혼동되지 않도록 팩트를 명확히 분리하여 뼈아픈 실수를 완벽히 막아냅니다.1982년생: 주변 사람들의 궂은일을 묵묵히 도맡아 처리하니, 굳건한 신뢰와 평판이 수직 상승합니다.1994년생: 연인에게 무리한 요구나 억지를 부리면 상대가 지칠 수 있습니다. 다정한 배려가 필수입니다.2006년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 혼자 조용히 책을 읽거나 밀린 공부를 하기에 아주 좋습니다.● 돼지띠 (해)자신의 날을 만났지만, 돼지 두 마리가 모이면(자형살) 불필요한 고민과 생각이 꼬리를 물 수 있습니다. 복잡한 분석이나 완벽주의는 잠시 훌훌 접어두고, 명확하고 직관적인 소통에만 집중하는 것이 좋습니다.1959년생: 아직 일어나지도 않은 일에 대한 과도한 걱정은 건강만 해칩니다. 무조건 긍정 회로를 돌리세요.1971년생: 대본이나 영상 스크립트 작성 시 뭉뚱그려 ‘가족’이라고 표현하기보다 “제 아들입니다”라고 구체적이고 명확하게 짚어주어야 시청자와의 소통 오해를 차단할 수 있습니다.1983년생: 동료나 지인과 묘한 기싸움이 생겨도 겉으로 드러내지 말고 둥글게 웃어넘기는 여유가 필요합니다.1995년생: 저녁 술자리에서 감정적인 실언을 하지 않도록 각별히 주의하고, 일찍 귀가하여 에너지를 충전하세요.2007년생: 기분이 가라앉을 수 있으니 가벼운 스트레칭이나 좋아하는 음악으로 기분 전환을 꼭 하세요.