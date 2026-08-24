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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 24일

입력 2026 08 24 01:14 수정 2026 08 24 01:14
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36년생 : 신체 리듬을 잘 조절하라.

48년생 : 억지로는 일이 성사되지 않는다.

60년생 : 정도를 지키면 행운이 따른다.

72년생 : 실수를 저지르지 않도록 조심하라.

84년생 : 모든 것은 마음먹기에 달려 있다.

96년생 : 마음을 잘 다스리면 일이 풀린다.



37년생 : 뜻하지 않은 기쁜 소식이 있다.

49년생 : 적극적인 자세로 임하라.

61년생 : 친구와 만나 기쁨을 나눈다.

73년생 : 근신하는 태도가 행운을 부른다.

85년생 : 자신의 생각대로 밀고 나가라.

97년생 : 신중하되 자신감을 잃지 마라.

호랑이

38년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

50년생 : 주변의 도움으로 어려움을 극복한다.

62년생 : 이루어지는 것이 많지 않을 수 있다.

74년생 : 진도가 나가지 않아 답답하다.

86년생 : 마음의 여유를 가져라.

98년생 : 조급함을 줄이면 길이 보인다.

토끼

39년생 : 언행을 조심해야 한다.

51년생 : 끝마무리에 신경 써라.

63년생 : 일을 시작하면 결실이 크겠다.

75년생 : 능력에 맞게 목표를 세워라.

87년생 : 새로운 사람과의 사귐을 조심하라.

99년생 : 처음 만난 사람은 신중히 대하라.



40년생 : 걱정거리가 많은 날이다.

52년생 : 집안이 화평하고 복락이 온다.

64년생 : 전화위복의 기회가 있겠다.

76년생 : 당장 일의 성사는 어렵다.

88년생 : 낡은 것은 과감히 버려라.

00년생 : 미련을 줄이면 새 길이 열린다.



41년생 : 근심이 사라져 마음이 편해진다.

53년생 : 일하는 데 막힘이 전혀 없다.

65년생 : 너무 서두르지 마라.

77년생 : 인정받고 수입이 늘어난다.

89년생 : 주변의 도움으로 일이 잘 진행된다.

01년생 : 협조를 구하면 결과가 좋아진다.



42년생 : 인내하는 마음이 필요하다.

54년생 : 다른 사람의 말에 현혹되지 마라.

66년생 : 북쪽으로 가면 행운이 있다.

78년생 : 금전 과다 지출을 삼가라.

90년생 : 성공이 눈앞에 있다.

02년생 : 마지막까지 집중하면 성과가 있다.



43년생 : 변동수가 생기니 잘 대처하라.

55년생 : 현재 위치에 만족하는 것이 좋다.

67년생 : 재물복이 터지는구나.

79년생 : 현실에 충실해야 한다.

91년생 : 은인의 도움이 있겠다.

03년생 : 고마운 사람의 도움으로 풀린다.

원숭이

44년생 : 여유를 가져야 행운이 있다.

56년생 : 재물운이 좋아 소득이 많겠다.

68년생 : 부부 화합이 최선임을 깨달아라.

80년생 : 하는 일이 모두 잘 풀린다.

92년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

04년생 : 안정된 생활이 행운을 부른다.



45년생 : 남에게 의지하면 좋은 일이 생긴다.

57년생 : 대화로 풀어야 한다.

69년생 : 모든 일은 마음먹기에 달려 있다.

81년생 : 친한 친구와 화합이 있다.

93년생 : 최선을 다해 노력하라.

05년생 : 성실하게 움직이면 보답이 있다.



46년생 : 관용을 베풀어야 한다.

58년생 : 변동운이 있겠다.

70년생 : 행운이 따르는 날이다.

82년생 : 귀인의 도움으로 실속이 있다.

94년생 : 성공의 열쇠를 얻게 되는 날.

06년생 : 도움을 받아 좋은 기회를 잡는다.

돼지

47년생 : 주변의 도움으로 고민이 해결된다.

59년생 : 양보의 미덕을 보여라.

71년생 : 매사가 뜻한 대로 풀리겠다.

83년생 : 티끌 모아 태산이 되는 날.

95년생 : 주변 사람과 마음을 맞추어라.

07년생 : 협력하면 좋은 결과가 따른다.
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