‘이 색깔’ 바나나, 섬유질·비타민C 뚝 떨어져요…효능 따로 있다는데

바나나. 123rf

녹색 바나나. 123rf

바나나 껍질을 벗긴 모습. 123rf

갈색으로 변한 바나나. 123rf

바나나는 익는 정도에 따라 건강상 이점이 달라진다. 지나치게 익은 갈색 바나나는 당분과 항산화제가 약간 증가하지만, 섬유질과 비타민C 함량은 오히려 줄어든다.7일(현지시간) 영국 인디펜던트에 따르면, 바나나는 미국인들이 가장 좋아하는 과일 중 하나로 1인당 연간 평균 27파운드(약 12㎏)를 소비한다. 하지만 바나나의 익은 정도에 따라 건강상 이점이 달라진다는 사실을 아는 사람은 많지 않다.바나나는 익어가면서 섬유질의 형태가 바뀐다. 저항성 전분이 풍부한 상태에서 점차 줄어드는 것이다.녹색 바나나는 많은 사람들이 선호하지 않는다. 하지만 저항성 전분이 풍부하게 들어있다.저항성 전분은 장에 사는 수조 개의 박테리아가 섭취하는 중요한 탄수화물로, 장 건강 개선에 도움을 준다.저항성 전분이 포함된 식단은 혈당 조절에 효과적이며 포만감을 오래 유지시킨다.영국 연구진에 따르면 저항성 전분은 소화기관 상부의 암 발생을 줄이는 효과가 있으며, 그 효과가 최대 10년까지 지속된다.영국 뉴캐슬대 존 매서스 교수는 “저항성 전분이 다양한 암을 60% 이상 감소시킨다는 사실을 발견했다”고 밝혔다.녹색 바나나에는 프리바이오틱 섬유질인 펙틴도 들어있어 포만감을 주고 혈당 급증을 관리하는 데 도움이 된다.완전히 녹색인 바나나에는 섬유질이 3g 들어있는 반면, 익은 바나나는 2g도 안 된다.미국심장협회에 따르면 바나나가 익어서 노랗게 변하면 녹색 바나나의 저항성 전분이 당분으로 전환된다. 이는 녹색 줄기가 있는 노란 바나나든, 갈색 반점이 있고 속이 물러진 바나나든 익은 정도와 관계없이 동일하게 나타나는 현상이다.익은 바나나는 소화가 더 잘 되지만 혈당을 급격히 올릴 수 있다. 익은 바나나에는 보통 당분이 15g 정도 들어있는 반면, 녹색 바나나는 2~3g 적다.하지만 노란 바나나는 칼륨의 더 좋은 공급원이다. 칼륨은 혈압을 조절하는 나트륨 균형을 맞추는 데 필수적이다.중간 크기 바나나 하나에는 칼륨이 420㎎ 들어있다. 이는 남성의 하루 권장량 3400㎎과 여성의 하루 권장량 2600㎎에서 상당한 비중을 차지한다.익은 바나나는 면역 건강을 지키는 비타민C, 신진대사를 조절하는 비타민B6 같은 항산화제와 식물성 화합물 수치가 더 높다. 바나나 하나로 하루에 필요한 비타민B6의 4분의 1에서 3분의 1을 섭취할 수 있다.갈색이나 검게 변한 바나나는 당분과 항산화제 수치가 약간 증가하지만, 섬유질과 비타민C 수치는 감소한다.등록 영양사 아만다 사우세다는 “익은 바나나에는 비타민C가 14㎎ 들어있지만, 지나치게 익은 바나나에는 10㎎밖에 없다”며 “흥미롭게도 지나치게 익은 바나나는 익은 바나나보다 엽산이 약간 더 많다”고 말했다.엽산은 세포 성장에 필수적인 비타민B의 일종이다. 심장마비와 뇌졸중 위험을 줄이는 데 도움을 준다.뉴저지의 척추지압사 수지 슐먼 박사는 인스타그램에 “갈색으로 익은 바나나는 달고 소화가 가장 잘 된다”며 “영양소 수치가 약간 감소할 수 있지만 여전히 에너지와 칼륨의 좋은 공급원”이라고 설명했다.김성은 기자