“2주에 490만원” 예비 부모들 부담 커져…‘이 비용’ 천정부지로 치솟는다

tvN 드라마 ‘산후조리원’ 스틸컷. CJ ENM 제공

펙셀스

산후조리원 이용 가격이 해마다 치솟는 탓에 예비 부모들의 부담이 커지고 있다.최근 보건복지부가 분석한 산후조리원 현황 자료에 따르면 2025년 상반기 기준 서울 지역 산후조리원 일반실(2주 기준) 평균 가격은 490만원으로 집계됐다.이는 2023년 평균인 420만원보다 약 17% 인상된 가격으로, 최근 3년간 해마다 평균 35만원가량 오른 셈이다.부산은 서울보다 비교적 저렴했으나, 가격이 더 가파르게 오르는 추세다. 부산 지역 일반실 평균 가격은 2023년 262만원이었으나, 2024년 304만원, 2025년 336만원으로 인상됐다. 3년간 인상률이 29%에 달하는 것이다.유명 연예인들이 이용해 온라인 등에서 입소문을 탄 서울 강남 지역 일부 산후조리원 이용 가격은 1천만원이 넘는다. 최근 2주에 5천만원에 달하는 것으로 알려진 고가 산후조리원을 배우 이시영이 이용했다는 소식이 전해져 화제를 모으기도 했다.이런 가운데 산후조리원 이용률은 오히려 꾸준히 증가하고 있다. 보건복지부 산후조리 실태조사에 따르면 산후조리원 이용 비율은 2024년 85.5%, 2021년 81.2%, 2018년 75.1% 등 조사 때마다 늘고 있다.가격이 상승하는 이유는 저출산 여파로 산후조리원 숫자는 줄어드는 상황에서 고급화 서비스 경쟁이 심화되고 있기 때문으로 분석된다.전문가들은 출산 관련 정부 지원이 늘어난 만큼 업체들이 가격을 상향 조정했을 가능성도 있다고 지적한다.이재희 육아정책연구소 팀장은 “개인에게 지급되는 바우처(정부 보조금)가 만족도는 높지만, 산후조리원이 가격을 인상하는 하나의 요인으로 작용한 측면도 있다”며 “지자체가 우수한 평가를 받은 산후조리원을 일정 부분 지원해주고 가격을 올리지 않도록 유도하는 방향이 현실적인 대안이 될 수 있다”고 말했다.최종범 인턴기자