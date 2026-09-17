뒤늦게 깨달아버린 美…집 오면 ‘이것’부터 벗는 한국인, 다 이유가 있다

현관에 놓인 신발. 123rf

미국에서 집에 들어올 때 신발을 벗는 문화가 젊은 층을 중심으로 확산하고 있다. 신발 밑창에 세균과 유해 화학물질이 생각보다 훨씬 많이 묻어 있다는 인식이 넓어졌기 때문이다.미 시사 주간 타임지는 지난 15일(현지시간) CBS뉴스·유고브 여론조사 결과를 인용해 손님에게 신발을 벗어 달라고 요청하는 비율이 65세 이상은 7%, 45~64세에서 13%에 불과했다고 전했다. 반면 18~29세는 44%에 달해 연령대가 낮을수록 실내 신발 착용에 엄격한 모습을 보였다.타임지는 “젊은 층을 중심으로 집 안에서 신발을 벗도록 강하게 요구하는 사람들이 늘고 있다”고 설명했다.신발 오염의 위험성은 이미 여러 연구로 입증된 바 있다.2008년 찰스 거바 미국 애리조나대 교수의 연구에 따르면 석 달간 착용한 신발 26켤레에서 3600~800만개에 달하는 세균 집락형성단위(CFU)가 발견됐다. 이는 평균 3200개 세균 군집이 검출되는 변기 시트보다 높은 수치다.거바 교수는 “신발 밑창의 약 80%에서 대장균이 검출됐으며 주로 공중화장실 바닥, 개나 새가 드나드는 야외에서 묻어난다”고 설명했다.다른 연구진의 결과도 비슷하다. 휴스턴대 연구진은 신발의 40%에서 설사를 유발하는 클로스트리디움 디피실리균을 발견했다. 병원 의료진의 신발 65%에서 황색포도상구균이, 수술실 신발의 48%에서 병원성 세균이 검출되기도 했다.알래스카 농촌 지역 실험에서는 장화의 70%에서 장내 세균이 검출됐다. 오염된 장화로 걸은 절반가량의 경로에서 바닥으로 세균이 옮겨졌다. 도시에서는 반려견 배설물로 인한 오염이 흔하다.지난 2023년 노스이스턴대 연구는 도심 빗물 웅덩이(100㎖당 평균 3만개), 신발 밑창, 실내 바닥에서 모두 같은 계열 세균을 확인했다. 연구를 이끈 알레산드라 레리 교수는 “카펫은 세균의 저장소 역할을 한다”고 말했다.세균 외에 유해 물질도 문제다. 신발은 ‘영원한 화학물질’이라 불리는 과불화옥테인술폰산(PFAS)을 비롯해 납 먼지와 살충제 성분까지 실내로 들어오는 통로가 된다.거바 교수는 “현관 앞 네 걸음 정도의 바닥이 집에서 가장 세균이 많은 구역”이라며 “신발 밑창에 염료와 추적 바이러스를 묻혀 추적 연구를 진행한 결과 바닥에 흔적을 남기는 것을 확인할 수 있었다”고 전했다.김성은 기자