[속보] 열흘 ‘황금연휴’ 무산…정부 “10월 10일 임시공휴일 검토 안해”

오는 추석 연휴는 개천절(10월 3일)과 대체공휴일(8일), 한글날(9일)이 이어진 7일간의 ‘황금연휴’다. 여기에 10일을 임시공휴일로 지정하면 주말(11~12일)을 더한 10일간의 연휴가 될 수 있다. 자료 : 네이버 달력

오는 10월 10일 임시공휴일 지정 시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있는 가운데 정부가 “이를 검토하지 않는다”고 선을 그었다.16일 기획재정부 등에 따르면 정부는 10월 10일 임시공휴일 지정을 검토하고 있지 않으며, 인사혁신처도 관련 요청을 받지 않은 것으로 전해졌다.정부는 임시공휴일 지정으로 연휴가 길어지면 해외여행 수요가 증가해 내수 활성화 효과가 미약해질 것으로 판단한 것으로 보인다.임시공휴일 논의는 지난 14일 이재명 대통령이 “10월 긴 추석 연휴 등을 활용한 내수 활성화 방안을 선제적으로 강구해 달라”고 지시하면서 본격적으로 이뤄졌다.10월 10일이 공휴일로 지정되면 개천절과 한글날, 추석 연휴, 임시공휴일이 이어져 최장 10일간의 연휴가 발생한다.정부는 내수 활성화 등을 위해 임시공휴일을 지정할 수 있지만, 연휴가 길어지면 국내 여행보다 해외 여행을 계획하는 경우가 많아질 수 있어 임시공휴일 지정에 따른 실질적 내수 활성화 효과에 대해 의문이 제기돼 왔다.실제 지난 1월 27일 임시공휴일 지정으로 설 연휴와 맞물려 최대 6일의 휴가가 가능했지만 내수 활성화 효과는 기대에 미치지 못했다는 평가다. 당시 해외여행객 수는 297만명으로 역대 최고치를 기록했으나 국내 관광 소비 지출은 전달 대비 7.4%, 전년 동기 대비 1.8% 감소했다.기업 생산성 저하에 대한 우려도 제기된다. 1월 조업일수는 20일로 전년 동월 대비 4일 줄어들며 2000년 이후 최저치를 기록했고 이로 인해 1월 수출액은 전년 같은 달보다 10.3% 감소했다.또 임시공휴일이 모든 근로자에게 동일하게 적용되지 않는 점도 문제로 꼽힌다. 현행 근로기준법상 상시근로자 5인 미만 사업장은 임시공휴일의 적용을 받지 않아 2024년 기준 전체 취업자의 약 35%에 달하는 1000만명이 혜택을 누리지 못한다는 분석이 나왔다.다만 정부가 추석 연휴에 임박해 임시공휴일을 지정할 가능성은 남아있다는 의견도 있다. 지난 1월 27일 임시공휴일 지정은 불과 13일 전인 같은 달 14일에서야 임시공휴일로 확정됐다.이보희 기자