logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”

강경민 기자
입력 2026 02 18 10:08 수정 2026 02 18 10:10
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유튜브 ‘전원주인공’ 캡처
사진=유튜브 ‘전원주인공’ 캡처


연예계의 대표적인 자산가로 손꼽히는 배우 전원주가 집 안 쓰레기 정리에 나섰다.

지난 17일 전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 며느리와 함께 집을 정리하는 과정이 담긴 영상이 게재됐다. 이번 정리 프로젝트는 집 안 상태가 지나치게 어수선하다는 시청자들의 지적을 접한 제작진이 며느리에게 직접 도움을 요청하면서 성사됐다.

평소 ‘짠순이’로 소문난 그의 집에는 수십 년 세월의 흔적과 버리지 못한 짐들로 가득 차 있었다.

제작진은 “유튜브 영상 보니까 집이 지저분하다고 하더라. 이참에 정리를 하려고 하는데 설득해달라”며 며느리에게 도움을 청했다.

전원주는 며느리와 제작진의 설득에 “이거 다 버릴 거 아니야? 버리는 건 내가 못 해”라며 처음에는 거부감을 드러냈다. 하지만 끈질긴 회유 끝에 결국 집 정리를 승낙했고 본격적인 정리가 시작됐다.

버려진 물건들의 상태는 충격적이었다. 10년 전 제작된 낡은 달력부터 이미 유통기한이 한참 지나 섭취가 불가능한 비타민 영양제, 구형 CD 플레이어 등이 거실과 방 안을 차지하고 있었다. 며느리와 제작진이 물건을 솎아내기 시작하자 그는 “놔두라고”라며 큰 소리를 치는 등 불안해하는 모습을 보이기도 했다.

사진=유튜브 ‘전원주인공’ 캡처
사진=유튜브 ‘전원주인공’ 캡처


전원주는 물건이 하나씩 집 밖으로 나갈 때마다 “아깝다”를 연발하며 아쉬움을 감추지 못했다. 그는 텅 비어가는 수납장을 보며 “다 없어지니까 내 재산이 없어지는 것 같다”라고 속상한 마음을 드러냈다.

현재 그는 주식 30억원, 금 10억원을 비롯해 서울 신촌의 빌딩과 청담동 아파트 등을 소유한 수백억대 자산가로 알려져 있다.

장시간에 걸친 대청소 결과 200리터 이상의 쓰레기가 쌓였다. 대형 쓰레기봉투가 거실 한복판에 가득 쌓인 뒤에야 집은 비로소 제 모습을 찾았다. 그는 완강했던 처음 반응과 달리 말끔해진 식탁에서 며느리와 마주 앉아 식사를 하며 흡족한 미소를 지어 보였다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
전원주가 집 정리를 하게 된 계기는?
TodayBest

  1. “남친이 크리스마스에 같은 멤버 언니와 외박”…이미주, 충격 폭로했다

    thumbnail - “남친이 크리스마스에 같은 멤버 언니와 외박”…이미주, 충격 폭로했다

  2. 약혼했으면 강간해도 무죄?…약혼녀 엘리베이터서 ‘질질’ 충격 사건, 中법원 판단은

    thumbnail - 약혼했으면 강간해도 무죄?…약혼녀 엘리베이터서 ‘질질’ 충격 사건, 中법원 판단은

  3. ‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규

    thumbnail - ‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규

  4. 박정민, 충주맨에 분노…“홍보대사 시키더니 사직”

    thumbnail - 박정민, 충주맨에 분노…“홍보대사 시키더니 사직”

  5. “불길한 일” 모두 피했는데 ‘84억’…교사 관둔 20대 대박 난 사연

    thumbnail - “불길한 일” 모두 피했는데 ‘84억’…교사 관둔 20대 대박 난 사연

  6. “파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은

    thumbnail - “파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved