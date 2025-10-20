“스타벅스, 내 충전금으로 돈놀이”…408억 챙겼다

12일 서울 시내 한 스타벅스 매장의 모습. 2025.5.12 연합뉴스

스타벅스코리아가 고객 동의 없이 선불충전금을 현금성 자산으로 운용해 최근 6년간 막대한 투자 및 이자 수익을 거둔 것으로 나타났다.19일 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면, 2020년부터 올해 8월까지 스타벅스코리아의 선불충전 건수는 8113만건, 선불충전금 총액은 2조 6249억원이었다.선불충전 건수는 2020년 690만건에서 2024년 2068만건으로 약 200% 증가했다. 선불충전금 규모는 2020년 1848억원에서 2024년 6603억원으로 약 257% 늘었다.2020년 1801억원이었던 고객 미사용 선불충전금도 올해 8월 4014억원까지 불었다.이 기간 스타벅스코리아는 고객 선불충전금을 예금과 신탁 등 현금성 자산으로 운용해 408억원가량의 이자 수익을 올렸다.이 가운데 약 60.5%(1조 826억원)는 은행 예금에, 나머지 39.5%(7073억원)는 단기자금신탁·특정금전신탁 등 비은행권 상품에 투자했다.하지만 스타벅스코리아는 금감원의 감독과 검사를 받지 않고 있다.스타벅스 카드(선불충전금)는 자사 매장에서만 사용할 수 있는 폐쇄형 구조라 범용성이 없어 전자금융거래법상 ‘선불전자지급수단’에 해당하지 않기 때문이다.강민국 의원은 “선불충전금을 마치 자기 쌈짓돈인 듯 굴려 400억원 이상 수입을 올리는데도 전자금융거래법상 선불전자지급수단에 해당되지 않아 금감원의 감독·검사를 받지 않는다는 것은 소비자 자산을 방치하는 것”이라고 지적했다.이와 관련해 스타벅스코리아는 ‘원리금이 보장되는 단기자금신탁 등 안정적 상품에 투자해왔다’는 취지로 해명했다.하지만 신탁 상품이 운용기관의 신용위험에 노출될 수 있다는 점에선 고객 자금 보호 측면에 한계가 분명하다.금융당국도 관련 내용을 인지하고 있다.금융당국 관계자는 “‘티메프 사태’를 계기로 선불업자 관리 기준을 예전보다 더 강화했음에도 일부 빠진 곳이 있다”며 “규제 사각지대 해소도 중요하지만 규제 대상자가 과도해지는 측면 등을 두루 살펴보겠다”라고 설명했다.이에 스타벅스코리아 관계자는 “운용상 문제점이 있다는 지적을 받아들여 개선해보려고 한다”며 “비은행권 투자를 하지 않는 방향으로 의사 결정을 하게 될 것”이라는 입장을 밝혔다.권윤희 기자