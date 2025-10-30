logo
치킨 든 이재용 “살아보니 행복 별 거 없어…좋은 날” [포착]

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 10 30 22:43 수정 2025 10 31 14:54
이재용, 관세협상 타결에 “좋은 날 아니냐”
젠슨 황과 회동…정의선도 “정부에 감사”

치킨 나눠주는 이재용 회장 이재용 삼성전자 회장이 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 회동 중 시민에게 치킨과 감자튀김을 나눠주고 있다. 2025.10.30 공동취재
젠슨 황·이재용·정의선 ‘치맥회동’ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 하고 있다. 2025.10.30 연합뉴스
젠슨 황·이재용·정의선 치맥 회동 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동 중 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.30 공동취재
어린이에게 사인해주는 이재용 회장 이재용 삼성전자 회장이 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 정의선 현대차그룹 회장과의 치맥 회동에서 한 어린이에게 사인을 해주고 있다. 2025.10.30 연합뉴스
러브샷하는 젠슨 황과 이재용 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 치맥회동을 하며 이재용 삼성전자 회장과 러브샷을 하고 있다. 2025.10.30 연합뉴스
젠슨 황·이재용·정의선 치맥 회동 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 하고 있다. 2025.10.30 공동취재
치킨 나눠주는 이재용 회장 이재용 삼성전자 회장이 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 회동 중 시민에게 치킨과 감자튀김을 나눠주고 있다. 2025.10.30 공동취재
기념촬영하는 이재용-젠슨 황-정의선 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 회동을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.30 공동취재
젠슨 황·이재용·정의선 치맥 회동 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 회동을 마친 후 인사를 하고 있다. 2025.10.30 공동취재
이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장은 30일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 회동에서 지난 29일 세부 합의된 한미 관세협상을 반겼다.

이 회장은 이날 황 CEO와의 회동 후 관세협상 세부 합의에 대한 기자들의 질문에 “좋은 날 아니에요?”라고 반문하며 “관세도 타결되고, 살아보니까 행복이라는 게 별거 없다”라고 말했다.

이어 황 CEO와의 회동이 매우 만족스러웠다고 밝히며 “좋은 사람들끼리 맛있는 거 먹고 한잔하는 게 그게 행복”이라고 덧붙였다.

정의선 현대차그룹 회장도 같은 질문에 “정부분들이 너무 고생하셔서 감사드린다”며 “이제 우리가 잘해 나가야 한다”라고 했다.

그러면서 “너무 감사하게 생각하고, 앞으로도 한미 관계가 잘 됐으면 좋겠다”라고 말했다.

이 회장과 정 회장은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 이날 한국을 방문한 황 CEO와 서울 강남의 한 치킨집에서 3자 회동을 가졌다.

이날 회동은 만남 장소인 치킨집의 상호를 따 ‘깐부 회동’으로 불렸다.

깐부는 친한 친구나 동료 등을 뜻하는 은어로 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’의 대사 “우리는 깐부잖아”로 널리 알려져 있다. 이와 관련, 황 CEO가 두 회장과 오랜 만남을 하고 싶어 장소를 택했다는 해석이 나왔다.

한편 한국과 미국은 지난 29일 총 3500억 달러의 대미 투자금 중 2000억 달러를 현금 투자하되 연간 한도를 200억 달러로 제한하는 내용의 관세협상을 세부 합의했다.

이 같은 합의에 따라 미국이 한국에 부과하는 자동차 관세는 25%에서 15%로 인하된다. 반도체는 우리의 주된 경쟁국인 대만과 대비해 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 했다.

반도체와 자동차는 삼성전자와 현대차의 주력 상품이다.

무대 오른 젠슨 황-이재용-정의선 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 서울 코엑스에서 열린 엔비디아의 그래픽카드(GPU) ‘지포스’ 출시 25주년 행사에서 단상에 올라 인사를 하고 있다. 2025.10.30 공동취재
무대 오른 젠슨 황-이재용-정의선 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 서울 코엑스에서 열린 엔비디아의 그래픽카드(GPU) ‘지포스’ 출시 25주년 행사에서 단상에 올라 인사를 하고 있다. 2025.10.30 공동취재
권윤희 기자
