남편 위치 실시간 확인…“다 왔어” 거짓말 잡는 카카오맵 새 기능

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025 11 17 15:43
카카오맵 친구위치 기능.
카카오맵이 지난 12일 출시한 ‘친구위치’ 기능을 둘러싸고 이용자들 사이에서 상반된 반응이 나타나고 있다. 편리하고 재밌다는 평가와 동시에 감시 도구로 악용될 수 있다는 우려가 제기된다.

이번에 업데이트된 친구위치 기능은 카카오톡 메신저 친구 그룹 내에서 상호 동의를 전제로 시간 제한 없이 실시간 위치를 공유할 수 있는 서비스다. 기존 카카오맵에서 제한된 시간 동안만 제공되던 기능보다 범위가 크게 확장된 셈이다.

이용자들은 원하지 않을 때 위치를 일시적으로 숨기거나 공유를 중단할 수 있으며, 카카오톡 플러스 메뉴를 통해 초대 메시지를 바로 보낼 수도 있다. 카카오맵 측은 “복잡한 가입 절차 없이 가족의 귀갓길을 확인하거나 연인·친구의 위치를 파악할 수 있다”고 기능 취지를 설명했다.

새로운 기능에 대해 이용자들은 “친구들 만날 때 친구 위치 알 수 있어서 좋다” “남편 퇴근할 때 시간 맞춰서 밥하기 좋다” “어린아이를 키우는 부모들에게 유용할 것 같다” 등 대체로 긍정적인 반응을 보였다.

반면 “아내의 속박이 시작된다” “학생들 PC방 다 들키겠다” “사생활이 없어지는 기분” 등 실시간 위치 추적에 대한 불편함을 호소하는 의견도 있었다.

시간 제한이 사실상 사라진 이번 기능을 두고 사생활 침해 가능성을 우려하는 목소리도 계속 나오고 있다. 편리한 만큼 감시 도구로 악용될 수 있고, 특히 직장처럼 위계 관계가 존재하는 환경에서 사용될 경우 부작용이 생길 수 있다는 지적이다.

카카오맵의 ‘친구위치’ 기능이 편의성과 프라이버시 사이에서 어떤 균형점을 찾게 될지는 앞으로의 이용자 반응에 달려 있을 것으로 보인다.

김유민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
