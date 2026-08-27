“한국 화장품 갖고 싶다” 애타는 북한 여성들…몰래 ‘이런 수법’까지 쓴다는데[이슈픽]

기사와 직접적 관련 없는 북한 여성 자료사진. 평양 조선중앙통신=연합뉴스

북한에서 한국 드라마의 영향으로 한국 화장품의 인기가 높은 가운데, 최근 단속을 피하기 위해 중국산 화장품 용기에 한국산 화장품 내용물을 옮겨 담아 밀반입하는 신종 유통 수법이 등장한 것으로 전해졌다.최근 데일리NK에 따르면 양강도 소식통은 “한국이라는 말만 입 밖으로 꺼내도 처벌받을 수 있는 상황이지만 여전히 한국 화장품에 대한 선호도가 높다”며 “최근 혜산시에서는 한국 화장품에 대한 수요가 자녀들에게까지 이어지는 추세”라고 밝혔다.한국 화장품은 가격이 비싼 데다 당국의 단속으로 구하기도 쉽지 않다. 이 때문에 북한에서 한국 화장품을 사용한다는 것 자체가 자신의 인맥과 경제력 그리고 사회적 영향력을 보여주는 상징처럼 받아들여지고 있다.특히 일부 젊은층 사이에서는 한국 화장품 사용 여부가 대인관계 형성에도 적지 않은 영향을 미치는 것으로 전해졌다. 한국 화장품을 사용하는 이들은 제품 구입 경로나 사용 경험을 공유하면서 유대감을 쌓기 때문에 한국 화장품은 친목 무리를 형성하는 매개체가 된 것이다.이에 부유층 부모는 자녀가 또래 무리에서 소외되지 않게 하기 위해 어떻게든 한국 화장품을 구하는 실정이라고 매체는 설명했다.북한에서 한국산 화장품은 수입 금지 품목이지만, 수요가 많고 큰 돈을 벌 수 있다는 점 때문에 무역업자들이 갖은 방법을 동원해 제품을 들여오고 있다.그동안 유통업자들은 단속반의 눈을 피하기 위해 한국산 상표를 떼고 중국산 상표를 붙이는 방식을 주로 사용했다. 이에 대해 소식통은 “세관 검사가 까다로워지면서 상표갈이가 쉽지 않아졌다”며 “최근에는 아예 중국산 화장품 용기에 한국산 화장품 내용물을 옮겨 담은 뒤 중국 제품으로 위장해 반입하는 방식까지 동원되고 있다”고 말했다.다만 이 경우 실제 한국산 화장품 내용물인지 확인하기 어렵다는 점에서 저렴한 중국산 화장품이 한국산으로 둔갑해 비싼 값에 판매될 가능성도 제기된다.현재 북한 내 부유층들에게 특히 인기 있는 제품은 ‘설화수’와 ‘공진향’으로, 가격은 한 세트에 500~1000위안(약 10만~20만원) 정도로 알려졌다.매체는 “중국 현지에서는 대북 무역업자들이 북한 측 주문에 맞춰 중국산 화장품 용기에 한국산 화장품 내용물을 옮겨 담는 작업을 하고 있다”고 밝혔다.중국의 대북 소식통은 “세관 단속이 심한데도 북한에서 한국 화장품을 계속 요구하니 무역업자들이 중국 화장품 용기와 한국 화장품을 각각 구매해 내용물을 옮겨 담는 작업을 하고 있다”며 “북한에서 아무리 단속을 강화해도 찾는 사람이 있으니 단속을 피하는 수법도 계속 진화하고 있다”고 전했다.한편 북한 정권은 남한의 화장품을 비롯한 남한의 패션, 생활방식, 콘텐츠 등을 체제 위협 요인으로 꼽고 있다.2017년 양강도에서는 한 남성이 남한 드라마를 시청하고 이를 유포한 행위로 공개재판에서 사형을 선고받았고, 2018년 평안남도에서는 화장품 등 남한 제품을 몰래 판 사람들이 공개 총살됐다.2017년 이후 한국 드라마, 영화 등이 널리 유포되면서 외부정보 접촉 및 유포뿐 아니라 외부정보로부터 영향받을 수 있는 옷차림, 생활방식 등으로 단속 대상도 확대했다.특히 남한풍 옷차림은 ‘날라리풍’으로 규정하고 노동단련대로 보내는 강력한 처벌까지 하고 있다. 여성들이 머리를 하나로 높이 묶는 포니테일도 단속 대상 중 하나다.북한이 주민들에게 ‘올바른 옷차림’을 강조한 것은 남한 드라마를 비롯한 외부 문물의 유입으로 남한의 옷차림과 말투를 따라 하는 주민이 늘어나면서 체제 결속력이 약화할 것을 우려한 것으로 보인다.김민지 기자