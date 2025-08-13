복권 번호 알려주는 ‘이것’…“연속 4회 맞혀” 매진 사태에 태국 ‘발칵’

AI로 생성한 복권 추첨 관련 이미지.

태국 수코타이주 왓농통 사원의 ‘성수 그릇’이 4회 연속 복권 당첨 번호를 맞혀 현지에서 화제를 모으고 있다.13일(현지시간) 더타이거에 따르면 태국 인기 TV 진행자 아트는 최근 이 사원을 찾아 ‘성수 그릇 번호’의 비밀을 취재했다.이 같은 성수 그릇의 사연은 복권 전문 프로그램 ‘로터리 플러스’(Lottery Plus)를 통해 보도되며 복권 애호가들의 주목을 받고 있다.로터리 플러스가 공개한 최신 영상은 “왓농통 사원의 성수 그릇이 5번째도 맞힐 수 있을까”라는 질문을 던졌다. 이 의식을 이끄는 스님이 제시한 번호는 매번 복권 판매소에서 매진 사태를 빚고 있다.스님은 성수를 준비하게 된 배경에 대해 과거 도움을 청한 사람을 거절한 뒤 그가 세상을 떠난 사건이 계기가 됐다고 밝혔다. 그는 “성수는 미신이 아니라 사람들에게 위안과 희망을 주는 수단”이라고 전했다.성수 그릇 번호는 이미 4회 연속 당첨을 기록하며 ‘기적의 번호’로 불리고 있다. 지난 회차에서는 5, 4, 2, 8이 뽑혔는데, 이는 1등 번호 852와 일치해 적중으로 인정받았다.당첨 번호를 추첨하는 방법은 다음과 같다. 성수 그릇에 성수를 담고 기도 의식을 진행한 뒤, 물 위에 뜬 양초 기름 찌꺼기나 허브 가루가 특정 숫자 모양으로 나타나면, 그 숫자를 ‘당첨 번호’로 해석하는 방식이다.다가오는 추첨을 앞두고 스님은 또다시 번호를 공개해 로터리 플러스 시청자들의 기대감이 커지고 있다.아트는 현장에서 태국 전통 점괘 의식인 ‘시엠시’도 체험했다. 의식 도중 여러 개의 점괘 막대가 떨어졌는데, 수정 쟁반 위에는 숫자 1이 선명히 나타나 현장에 있던 사람들을 긴장하게 했다.현지 주민들과 복권 애호가들은 오는 16일 복권 번호 추첨에서 왓농통 사원의 ‘성수 번호’가 또다시 적중 기록을 세울지 주목하고 있다.하승연 기자