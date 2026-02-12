침대에 누워 중요부위를…男 몰리는 ‘수상한 집’ 정체 알고 보니 충격

이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 기사 관련 이미지.

태국에서 면허 없이 가짜 의사 행세를 하며 불법 성기 확대 시술을 해온 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.12일(현지시간) 더타이거 등에 따르면 태국 소비자보호경찰국(CPPD)은 자신의 집에서 무허가 의료시설을 운영하며 불법 시술을 한 혐의로 타낫(38)씨를 체포했다.이번 검거는 타낫씨가 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 필러 주입, 성기 확대 및 포경 수술 등을 대대적으로 광고한다는 신고를 접수한 경찰이 수사에 착수하며 이뤄졌다.단속반이 현장을 급습했을 당시 타낫씨는 자신의 집 침실을 개조한 가설 수술실에서 한 남성 고객에게 성기 확대 필러를 주입하던 중이었다.현장에서는 제대로 소독되지 않은 필러 주사제, 외과용 칼날 136개, 봉합 바늘 등 총 977점에 달하는 의료 기구가 무더기로 발견됐다.조사 결과 타낫씨는 정식 의료 면허가 없는 무면허 상태였다. 그는 경찰 조사에서 과거 교도소 복역 당시 동료 수감자들로부터 성기 확대 등 기술을 배웠다고 진술했다.그는 출소 후 약 2년 전부터 본격적으로 영업을 시작했으며, 시술 부작용 등으로 인한 재수술까지 집행해 온 것으로 드러났다.그는 매달 7~8명의 고객을 상대로 4만~5만 밧(약 185만~230만원)의 수익을 올렸으며 온라인을 통해 자가 시술 장비까지 판매했다.태국 중앙수사국(CIB)은 “비위생적인 환경에서 진행되는 성기 확대 시술은 의학적 이점이 전혀 없을 뿐만 아니라 심각한 감염이나 염증, 영구적인 성기능 장애를 초래할 수 있다”며 주의를 당부했다.태국 경찰은 타낫씨를 무면허 의료 행위 및 무허가 의료기관 운영 혐의로 입건하고 유사 사례에 대한 단속을 지속할 방침이라고 밝혔다.하승연 기자