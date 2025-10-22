logo
전여친에 흉기 휘두르고 도주한 17세 소녀…“아직 체포 못해” 홍콩 발칵

하승연 기자
입력 2025 10 22 17:50 수정 2025 10 22 17:50
경찰이 2023년 6월 4일 홍콩 빅토리아 공원 인근 쇼핑 지역에서 순찰을 돌고 있다. EPA 연합뉴스
경찰이 2023년 6월 4일 홍콩 빅토리아 공원 인근 쇼핑 지역에서 순찰을 돌고 있다. EPA 연합뉴스


홍콩에서 10대 여성이 전 여자친구에게 흉기를 휘두른 뒤 도주하는 충격적인 사건이 발생했다.

22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 여성 A(17)씨는 지난 21일 오후 10시 가우룽퉁 콘월 거리 인근에서 여성 B(18)씨에게 흉기를 휘둘렀다.

B씨는 머리, 목, 허리, 다리 등에 상처를 입고 병원으로 이송됐다. 경찰은 현장 주변에서 19㎝에서 34㎝에 이르는 흉기 5점을 비롯해 1.7m 길이의 빗자루를 발견했다.

이웃 주민의 신고를 받고 출동한 경찰은 “A씨와 B씨가 말다툼을 벌이던 중, A씨가 B씨를 손으로 폭행하고 흉기를 던져 공격한 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

두 사람은 과거 연인 사이였으며, 관계 문제로 인해 다툼이 발생한 것이 범행의 원인으로 전해졌다. B씨는 현재 병원에서 치료받고 있으며, A씨는 사건 직후 도주했다.

현재 가우룽싱 경찰지구 범죄수사대가 사건을 담당하고 있으나, 현재까지 A씨는 체포되지 않았다. 경찰은 달아난 A씨를 추적하고 있다.

하승연 기자
