유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀 [포착]

하승연 기자
입력 2025 12 09 06:36 수정 2025 12 09 06:36
중국의 한 고층 아파트에서 유부남과 불륜을 저지르고 있던 한 여성이 아내에게 들킬 위기에 처하자 창문 밖으로 매달리는 아찔한 상황이 벌어졌다.

8일(현지시간) 더선에 따르면 목격자가 촬영한 영상에는 하얀 옷을 입은 한 여성이 10층 난간에 매달린 채 위태롭게 아래층으로 내려가려 하는 모습이 포착됐다.

영상에 따르면 상의를 벗고 있는 한 남성이 창문 사이로 여성과 짧게 대화를 나눈 뒤 사라지고, 휴대전화를 들고 있던 여성은 건물 외벽 배관과 창턱을 이용해 아래층으로 이동했다.

이후 여성은 이웃집 창문을 두드리며 도움을 요청했고, 여성을 본 한 주민이 창문을 열어 여성을 집 안으로 끌어들이며 가까스로 구조됐다.

남성은 아내가 자신의 예상보다 일찍 귀가하자 외도를 들키지 않기 위해 여성을 발코니로 밀어낸 것으로 전해졌다.

해당 영상은 현지 소셜미디어(SNS)에 퍼지며 화제를 모았다. 누리꾼들은 “목숨은 살았지만 사실상 사회적으로는 죽은 것”, “영상이 퍼져서 아내에게 결국 들킬 것 같다”, “너무 위험하다” 등의 반응을 보였다.

하승연 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
