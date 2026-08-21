4㎝ 50g ‘금괴’ 삼킨 5살 결국 응급 제거…‘이 민간요법’ 하면 안 된다 [월드픽]

금괴 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

중국에서 다섯 살 난 아이가 집에서 가지고 놀던 금괴를 삼켰다가 병원으로 긴급 이송돼 내시경 시술을 받고 가까스로 회복한 사연이 전해졌다.21일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 16일 수도의과대학 부속 베이징어린이병원에 길이 4㎝, 무게 50g에 달하는 소형 금괴를 삼킨 5세 여아가 실려 왔다.X선(X-ray) 촬영 결과 금괴는 위장 안에 걸려 있는 상태였다. 금괴는 무게가 무겁고 밀도가 높은 데다 표면이 매끄러워 위벽을 긁어 천공이나 대량 출혈 등 심각한 합병증을 유발할 위험이 크다.아이는 삼킨 지 6시간 만에 내시경 응급 제거가 가능한 병원으로 옮겨졌으며, 의료진은 위 내부의 좁은 시야 속에서 몇 분 만에 금괴를 온전히 꺼내는 데 성공했다. 아이는 현재 회복 중인 것으로 전해졌다.한편 중국에서는 막대한 양육비가 들어가는 자녀를 두고 ‘금을 삼키는 짐승’이라는 뜻의 ‘툰진서우’(吞金兽)라는 애칭으로 부르는데, 이를 두고 현지 누리꾼들은 “별명을 너무 문자 그대로 실천한 것 아니냐”는 반응을 보였다.일각에서는 5세 아이 손이 닿는 곳에 금괴를 둔 부모의 부주의를 지적하는 목소리도 나왔다.이와 관련해 의료진은 동전이나 쇠구슬, 머리핀 등 영유아의 이물질 삼킴 사고가 빈번하게 발생하고 있다며 각별한 주의를 당부했다.병원 측은 “아이가 이물질을 삼켰을 때 식초를 마시게 하거나 밥을 뭉쳐 먹여 밀어 넣으려는 등의 민간요법을 쓰면 상태를 악화시킬 수 있다”며 “즉시 전문 병원을 찾아 응급 처치를 받아야 한다”고 강조했다.하승연 기자