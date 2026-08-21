logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

4㎝ 50g ‘금괴’ 삼킨 5살 결국 응급 제거…‘이 민간요법’ 하면 안 된다 [월드픽]

하승연 기자
입력 2026 08 22 05:57 수정 2026 08 24 10:15
기사 소리로 듣기
다시듣기
금괴 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
금괴 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


중국에서 다섯 살 난 아이가 집에서 가지고 놀던 금괴를 삼켰다가 병원으로 긴급 이송돼 내시경 시술을 받고 가까스로 회복한 사연이 전해졌다.

21일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 16일 수도의과대학 부속 베이징어린이병원에 길이 4㎝, 무게 50g에 달하는 소형 금괴를 삼킨 5세 여아가 실려 왔다.

X선(X-ray) 촬영 결과 금괴는 위장 안에 걸려 있는 상태였다. 금괴는 무게가 무겁고 밀도가 높은 데다 표면이 매끄러워 위벽을 긁어 천공이나 대량 출혈 등 심각한 합병증을 유발할 위험이 크다.

아이는 삼킨 지 6시간 만에 내시경 응급 제거가 가능한 병원으로 옮겨졌으며, 의료진은 위 내부의 좁은 시야 속에서 몇 분 만에 금괴를 온전히 꺼내는 데 성공했다. 아이는 현재 회복 중인 것으로 전해졌다.

한편 중국에서는 막대한 양육비가 들어가는 자녀를 두고 ‘금을 삼키는 짐승’이라는 뜻의 ‘툰진서우’(吞金兽)라는 애칭으로 부르는데, 이를 두고 현지 누리꾼들은 “별명을 너무 문자 그대로 실천한 것 아니냐”는 반응을 보였다.

일각에서는 5세 아이 손이 닿는 곳에 금괴를 둔 부모의 부주의를 지적하는 목소리도 나왔다.

이와 관련해 의료진은 동전이나 쇠구슬, 머리핀 등 영유아의 이물질 삼킴 사고가 빈번하게 발생하고 있다며 각별한 주의를 당부했다.

병원 측은 “아이가 이물질을 삼켰을 때 식초를 마시게 하거나 밥을 뭉쳐 먹여 밀어 넣으려는 등의 민간요법을 쓰면 상태를 악화시킬 수 있다”며 “즉시 전문 병원을 찾아 응급 처치를 받아야 한다”고 강조했다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
5세 여아가 삼킨 금괴의 크기와 무게는?
TodayBest

  1. “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

    thumbnail - “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

  2. “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

    thumbnail - “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

  3. 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

    thumbnail - 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

  4. ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

    thumbnail - ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

  5. ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

    thumbnail - ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

  6. “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태

    thumbnail - “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved