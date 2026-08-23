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“수염만 민다고?” 털 많은 남성들, 요즘엔 ‘여기’까지…“기분 좋아요” [월드픽]

윤예림 기자
입력 2026 08 23 20:54 수정 2026 08 23 20:59
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日 폭염에 남성 ‘종아리 제모’ 수요 늘어

남성이 다리털 제모 시술을 받는 모습을 AI로 생성한 이미지.
남성이 다리털 제모 시술을 받는 모습을 AI로 생성한 이미지.


최근 일본의 남성 전문 미용 클리닉은 예약 잡기가 하늘의 별 따기 수준이다. 기록적인 폭염으로 반바지를 착용하는 남성들이 늘면서 다리털 등을 제모하려는 수요가 늘어나고 있는 것이다.

21일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 일본 최대 미용 예약 플랫폼 ‘핫페퍼뷰티’ 조사에 따르면 남성 응답자의 25% 이상이 최근 1년간 종아리·하체 제모 시술을 받은 적이 있다고 답했다.

다리 제모 시술 4회차인 직장인 구보 유키(24·남)는 로이터에 “무엇부터 시작할지 고민하다가 제모가 가장 눈에 띄고 확실한 선택이라고 느꼈다”며 제모를 하게 된 계기를 밝혔다.

친구들과 함께 세운 새해 목표가 제모였다는 그는 “제모 후 매끈해진 피부 덕분에 땀으로 인한 불편함이 사라졌을 뿐만 아니라 훨씬 깔끔해 보이고 기분도 좋아졌다”고 말했다.

전국 23개 지점을 둔 한 남성 미용 클리닉에서는 과거 수염 등 얼굴 제모가 가장 인기 있는 시술이었다면, 최근에는 다른 신체 부위로 제모 수요가 늘었다고 전했다.

기사와 직접적인 관련 없는 남성 반바지 자료사진. 123RF
기사와 직접적인 관련 없는 남성 반바지 자료사진. 123RF


일본에서는 폭염으로 직장 내 반바지 착용을 허용하는 움직임이 확산하면서 남성의 다리털 노출을 둘러싼 논쟁이 벌어지기도 했다.

소셜미디어(SNS)에서는 “남자 다리털을 봐야 하느냐”라며 불쾌감을 드러내는 글이 속출했다. 정강이 털을 뜻하는 일본어 ‘스네게’와 괴롭힘을 나타내는 영어 단어 ‘하라스먼트’(Harassment)를 합친 ‘스네하라’라는 신조어까지 등장했다.

이런 가운데 직장 내 반바지 착용에 대한 시민들의 인식은 긍정적으로 변화하고 있다. 유통·소비 전문지인 닛케이MJ가 지난달 남녀 512명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 52.9%가 반바지 출근을 “허용할 수 있다”고 답했다.

윤예림 기자
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