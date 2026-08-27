“이게 다 북한 때문이야!” 작은 마을에 ‘기생충 감염’ 폭증한 이유 [월드픽]

러 탄광마을에 기생충 감염 환자 급증

러 보건당국 “北노동자 유입이 원인”

평양행 기다리는 북한노동자들. 기사와 직접적인 관련 없음. 연합뉴스

지난해 러시아의 작은 탄광 마을에 기생충 감염 환자가 급증한 것으로 나타난 가운데, 현지 보건당국은 북한 노동자 유입을 원인으로 지목했다.25일(현지시간) 미국의 북한 전문매체 NK뉴스에 따르면 러시아 로스토프주 보건당국은 최근 발표한 ‘2025년 역학 감염 보고서’에서 토양 매개 기생충 감염인 편충증과 회충증, 날생선 섭취와 관련 있는 기생충 감염인 후고흡충증과 간흡충증의 발병 사례가 늘고 있다고 밝혔다.해당 지역에서 편충증은 2021년에 발병 사례가 없었고 2022년, 2023년에는 각각 1건에 불과했으며 2024년에는 3건에 그쳤다. 그러나 지난해 편충증 발병은 68건으로 급증했다.회충증은 2023년 17건, 2024년 25건이었지만, 지난해 54건으로 증가했다.편충과 회충은 사람의 장에 서식하다가 배설물을 통해 빠져나온 뒤 토양, 음식, 물을 통해 전파된다. 인분을 비료로 사용하거나 열악한 위생 환경에서 발생이 잦다.지난해 편충증 발견 68건 가운데 67건은 주도인 로스토프나도누에서 북동쪽으로 45마일(약 72㎞) 정도 떨어진 탄광 마을 샤흐티에서 발생했다.샤흐티 마을에는 후고흡충증과 간흡충증 감염도 크게 늘었다. 지난해 로스토프주에서 발생한 3건의 후고흡충증 감염자는 모두 샤흐티 마을에서 나왔으며, 간흡충증 감염 17건 가운데 8건도 이 마을에서 보고됐다.로스토프주 보건당국은 이 같은 감염 증가의 원인으로 북한 노동자를 지목했다. 2024년 러시아와 포괄적 전략적 동반자 관계 조약을 체결한 북한은 자국 병력을 러시아에 파병하며 관계를 밀착했으며, 우크라이나 전쟁으로 러시아 내 노동력이 부족해지자 이를 메우기 위해 노동자들도 파견하고 있다.러시아는 지난해 북한 주민에게 3만 6000건의 유학 비자를 발급했다. 이에 북한이 유엔 대북 제재를 피해 노동자들을 학생 신분으로 입국시켜 외화벌이에 활용한 것 아니냐는 의혹이 제기돼 왔다. 교육 비자를 발급받아 현지서 취업 활동을 하는 것은 전형적인 대북 제재 회피 수단 중 하나다.윤예림 기자