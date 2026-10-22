[포착] “700억 브래지어 찼다” 8년 만에 재등장…다이아만 무려 ‘4400개’ [월드픽]

모델 겸 사업가 카일리 제너가 2026년 빅토리아 시크릿 패션쇼에 5000만 달러(약 700억원) 상당의 보석 브래지어 차림으로 등장해 시선을 사로잡았다. 제이콥앤코 인스타그램

주얼리 하우스 ‘제이콥앤코(Jacob ＆ Co.)’의 설립자 제이콥 아라보가 디자인한 ‘판타지 브라’. 제이콥앤코 인스타그램

할리우드 스타 킴 카다시안의 이부동생인 모델 겸 사업가 카일리 제너(29)가 2026년 빅토리아 시크릿 패션쇼에 깜짝 등장했다. 첫 런웨이인 이번 무대에서 카일리는 브랜드 제품 중 역대 최고가인 5000만 달러(약 700억원) 상당의 보석 브래지어 차림으로 등장해 시선을 사로잡았다.18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티에 위치한 소니 픽처스 스튜디오에서는 ‘빅토리아 시크릿 2026’ 패션쇼가 열렸다.이날 카일리는 브랜드의 시그니처 제품이나 다름없는 ‘판타지 브라’를 착용하고 무대 위에 올랐다.빅토리아 시크릿의 판타지 브라는 1996년 클라우디아 쉬퍼가 가장 처음 착용했으며, 톱모델 아드리아나 리마, 알레산드라 앰브로시오 등이 착용했다. 2018년 엘사 호스크 이후에는 쇼 무대에서 선보인 적이 없다.판타지 브라는 주얼리 하우스 ‘제이콥앤코(Jacob ＆ Co.)’의 설립자 제이콥 아라보가 디자인한 작품으로, 4400여개의 천연 다이아몬드가 사용됐다. 제작에만 1000시간 넘게 소요된 것으로 전해졌다. 특히 브라 중앙에 장식된 옐로우 다이아몬드는 무려 75.54캐럿으로 가격만 2200만 달러(약 293억원) 상당인 것으로 알려졌다.카일리는 그룹 리틀믹스의 제이드 설웰 솔로곡 ‘엔젤 오브 마이 드림스’(Angel of My Dreams)에 맞춰 런웨이를 걸어 나왔다. 현장에는 연인인 배우 티모시 샬라메와 어머니 크리스 제너도 맨 앞줄에 참석해 환호하며 현장을 지켜봤다.제이콥앤코는 인스타그램을 통해 “빅토리아 시크릿이 브랜드의 가장 상징적인 작품 중 하나를 새롭게 재해석해 달라고 요청했을 때 우리는 ‘천이 전혀 없다면 어떨까?’라는 단 하나의 질문에서 출발했다”고 제작 계기를 밝혔다.이어 해당 브라에 대해 “각각 개별 디자인된 3218개의 부품으로 제작됐다. 이 작품은 란제리처럼 몸의 움직임을 따라 유연하게 움직인다. 하이 주얼리의 눈부신 광채와 패션의 유려함을 결합했다”고 설명했다.빅토리아 시크릿 측은 “카일리 제너는 패션을 넘어 문화를 이끄는 힘이 있다”며 2018년 엘사 호스크 이후 중단됐던 판타지 브라의 전통을 새롭게 선보이게 돼 뜻깊다고 밝혔다.한편 1997년생인 카일리 제너는 미국의 방송인이자 뷰티·패션 사업가로 글로벌 패션 트렌드를 이끄는 셀러브리티다. 리얼리티 프로그램 ‘카사디안 가족 따라잡기’에 출연하며 스타덤에 올라 언니인 슈퍼모델 켄달 제너, 이부언니인 킴 카다시안 등과 함께 미국 대중에게 널리 알려졌다. 현재는 뷰티 사업가로도 성공, 최연소 자수성가 억만장자 반열에 오르기도 했다.김민지 기자