logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 01 16:00 수정 2025 09 01 16:00
기사 소리로 듣기
다시듣기


삼성전자(005930)가 9월 1일 장 마감 5분 만에 10.34%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 67,600원으로 전 거래일 대비 3.01% 하락했다. 거래량은 11,991,250주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 두산에너빌리티(034020)는 하락률 3.40%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 4.83% 하락 마감했다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 상승률 3.93%로 상승 마감했다. 검색비율 5위 HJ중공업(097230)은 12.55% 급등 마감했다.

6위 범한퓨얼셀(382900)은 등락률 13.08%로 급등했다. 7위 삼양컴텍(484590)은 17.35%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 삼성중공업(010140)은 -2.35%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 9위 서남(294630)은 20.55%의 급등세로 마감했다. 10위 카카오(035720)는 2.08% 하락했다.



이 밖에도 신성델타테크(065350) ▼1.17%, NAVER(035420) ▲0.47%, 알테오젠(196170) ▲3.76%, 다날(064260) ▲9.64%, 한미반도체(042700) ▼6.32%, 이화전기(024810) ▼89.54%, HLB(028300) ▲2.52%, 한화에어로스페이스(012450) ▲3.62%, 에이비엘바이오(298380) ▼1.20%, 현대차(005380) ▲0.23% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    thumbnail - 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

    thumbnail - “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

  3. 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

    thumbnail - 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

  4. “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

    thumbnail - “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

  5. “수만명 중 한 명” 눈물…김나영, 10년 기다려 조혈모세포 기증

    thumbnail - “수만명 중 한 명” 눈물…김나영, 10년 기다려 조혈모세포 기증

  6. ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”

    thumbnail - ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved