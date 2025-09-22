logo
[서울데이터랩]용산구 전세 시장, 9월 3주차 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 22 10:25 수정 2025 09 22 10:25
9월 3주차 용산구 부동산 시장에서 원효로1가 용산더프라임이 최고가를 기록했다. 원효로1가 용산더프라임 84.976㎡ 16층 매물이 보증금 9억5천만원에 거래됐다.

9월 15일, 이촌동 한가람 84.89㎡ 3층 매물이 보증금 9억5천만원에 갱신 계약을 체결했다. 기존 보증금 8억5천만원에서 인상되었다. 같은 날, 이촌동 한가람 84.89㎡ 3층 매물 역시 보증금 9억5천만원에 갱신 계약이 진행되었으며, 이전 보증금은 8억5천만원이었다.

9월 19일, 이촌동 한가람 59.88㎡ 5층 매물이 보증금 7억5천만원에 신규로 계약되었다. 같은 날, 이촌동 한강(대우) 60㎡ 2층 매물은 보증금 7억4천만원에 거래됐다.

9월 18일, 문배동 CJ나인파크 97.24㎡ 31층 매물이 보증금 7억3천5백만원에 갱신 계약되었다. 이전 보증금은 7억원이었다.

9월 17일, 원효로4가 강변삼성스위트 84.9㎡ 20층 매물이 보증금 7억3천만원에 신규로 계약되었다.

이촌동 한가람 59.88㎡ 1층 매물이 보증금 6억7천만원에 신규로 거래됐다. 신창동 세방리버하이빌 84.88㎡ 15층 매물은 보증금 6억3천만원에 갱신 계약되었으며, 이전 보증금은 6억원이었다. 한남동 한남동리첸시아 84.54㎡ 4층 매물은 보증금 6억2천만원에 신규로 계약되었다.

문배동 지오베르크 102.48㎡ 10층 매물은 보증금 6억원에 신규로 거래됐다. 보광동 신동아1 84.93㎡ 10층 매물은 보증금 4억9천만원에 신규로 계약되었다.

효창동 효창베네스 106.16㎡ 2층 매물은 보증금 4억5천만원에 신규로 거래됐다. 후암동 삼안리치8차 73.92㎡ 5층 매물은 보증금 3억9천만원에 신규로 계약되었다.

문배동 용산리브 84.94㎡ 16층 매물은 보증금 4억7천2백50만원에 갱신 계약되었으며, 이전 보증금은 4억5천만원이었다. 한남동 두남빌라 39.79㎡ 3층 매물은 보증금 3억7천5백만원에 갱신 계약되었으며, 이전 보증금은 3억6천5백만원이었다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
