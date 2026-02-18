“클수록 똑같네” 심형탁 아들, 아빠랑 붕어빵 비주얼

사진=KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처

배우 심형탁과 사야 부부의 아들 하루가 첫 번째 생일을 맞았다.18일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 하루의 돌잔치 현장을 전격 공개한다.이번 방송은 심형탁 가족이 완전체로 등장해 시청자들의 기대를 모으고 있다. 특히 하루의 엄마인 사야가 처음으로 스튜디오에 모습을 드러내며 남다른 존재감을 과시할 예정이다.현장에서 사야의 모습을 지켜본 MC 랄랄은 “하루가 웃을 땐 아빠 닮은꼴, 가만히 있으면 엄마 닮은꼴”이라고 전했다.돌잔치의 주인공인 하루는 색동한복을 차려입고 깜찍한 ‘꽃도령’으로 변신해 등장했다. 그는 동글동글한 눈망울과 통통한 볼살을 뽐내며 보는 이의 마음을 무장해제 시키는 미소를 발사했다.촬영 현장에서 하루는 범상치 않은 끼를 발산하기도 했다. 그는 프로 모델에 버금가는 표정과 여유로움을 보여주며 화보 천재의 면모를 보였다.또 하루의 돌사진을 유심히 살피던 랄랄은 “이목구비가 아빠 돌사진이랑 똑같다”며 붕어빵 비주얼에 놀라기도 했다.하루의 첫 생일을 축하하기 위해 일본에 거주 중인 사야의 외가 식구들도 대거 한국을 방문했다. 하루의 1호 팬을 자처하는 외조부모부터 이모네 가족까지 총출동해 하루의 앞날을 축복했다.하루의 돌잔치 이야기는 18일 오후 8시 30분에 방송되는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 확인할 수 있다.강경민 기자