[서울데이터랩]9월 2주차 용산구 부동산 매매 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 22 10:25 수정 2025 09 22 10:25
9월 2주차 용산구 부동산 시장에서 청파동3가 주택이 최고가를 기록했다. 용산구 청파동3가 소재 521.72㎡의 주택 매물이 39억6천592만원에 손바뀜이 일어났다.

9월 12일, 보광동 신동아1에서는 84.93㎡ 규모의 매물이 37억5천만원에 거래됐다. 같은 날, 한강로2가 한강로벽산메가트리움 오피스텔 매물은 30억5천만원에 새로운 주인을 맞았다.

9월 13일에는 한강로3가 우림필유 아파트 84.99㎡ 매물이 20억원에, 이촌동 우성 아파트 58.2㎡ 매물이 17억6천만원에 거래됐다. 같은 날, 이촌동 두산위브트레지움 아파트 89.09㎡ 매물은 17억원에 거래되었다.

9월 9일, 원효로3가 주택 117.06㎡ 매물은 14억9천500만원에 거래됐다. 후암동 후암미주 아파트 62.28㎡ 매물은 9억원에 거래되었고, 9월 14일에는 같은 아파트 매물이 8억9천500만원에 거래됐다.

청파동1가 미산빌2 연립다세대 18.37㎡는 9월 9일 6억4천500만원에 거래됐다. 같은 날, 후암동 소산하이츠맨션 연립다세대 50.76㎡ 매물은 5억2천500만원에 거래되었다.

9월 8일, 원효로3가 소재 용산 클라우드 나인 오피스텔 29.795㎡ 매물이 5억4천만원에 손바뀜이 일어났다. 후암동 400-37번지 연립다세대 45.03㎡는 9월 11일 4억4천700만원에 거래됐다. 같은 날, 원효로3가 e테크밸리 오피스텔 38.12㎡ 매물이 2억6천700만원에 거래됐다.

한강로3가 소재 철우 아파트 68.76㎡ 매물은 11억5천만원에 거래되었고, 후암동 소재 후암미주 아파트 62.28㎡ 매물은 9억원에 거래됐다.

서계동 주택 149.64㎡ 매물은 9월 8일 16억3천만원에 거래됐다. 원효로3가 소재 e테크밸리 오피스텔 38.12㎡ 매물은 2억6천700만원에 거래되었고, 한강로2가 소재 한강로벽산메가트리움 오피스텔 32.74㎡ 매물은 3억500만원에 거래됐다.

한강로3가 소재 우림필유 아파트 84.99㎡ 매물은 20억원에 거래되었고, 이촌동 소재 두산위브트레지움 아파트 89.09㎡ 매물은 17억원에 거래됐다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
