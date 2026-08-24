[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6856.44로 하락…삼성전자 약세에 외국인·기관 매도

24일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6912.95보다 56.51포인트(0.82%) 내린 6856.44를 기록했다. 지수는 6881.07에 출발한 뒤 한때 6820.79까지 밀렸고, 장 초반 내내 약세 흐름을 이어갔다.수급별로는 개인이 5948억원을 순매수했지만 외국인이 4027억원, 기관이 2273억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 14억원 매도, 비차익거래 3849억원 매도 등 전체 3863억원 매도로 집계됐다. 외국인과 기관의 동반 매도가 지수 하방 압력으로 이어지는 모습이다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 26만7500원으로 4.97% 내렸고 삼성전자우(005935)는 19만3700원으로 6.43% 하락했다. 삼성생명(032830)은 4.41%, 삼성물산(028260)은 4.42% 밀렸다. 반면 SK하이닉스(000660)는 177만3000원으로 2.49% 올랐고 LG에너지솔루션(373220)은 2.33%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.39%, 삼성전기(009150)는 0.84%, 현대차(005380)는 0.12% 상승했다. 반도체 대형주 안에서도 삼성전자와 SK하이닉스의 흐름이 엇갈렸다.시장 전반의 종목 흐름은 비교적 선방했다. 상승 종목은 440개, 하락 종목은 359개, 보합은 80개로 집계됐다. 지수는 내리고 있지만 개별 종목 장세가 함께 전개되는 양상이다.장 초반 강세 종목으로는 신풍제약우가 가격제한폭까지 오른 1만5870원, 신풍제약이 23.52% 상승한 1만30원, 녹십자홀딩스2우가 20.30% 오른 1만9850원을 나타냈다. 삼아알미늄은 12.98%, 키다리스튜디오는 12.94% 상승했다.반대로 NHN은 8.11% 내린 6만9100원으로 하락률 상위에 올랐고 삼성전자우는 6.09%, 삼성증권은 5.76%, 부산산업은 5.69%, 일신석재는 5.56% 각각 밀렸다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 8월 19일 6471.17까지 급락한 뒤 20일 6852.58로 5.89% 반등했고, 21일에는 6912.95로 추가 상승했다. 이날은 전일 상승분 일부를 되돌리며 변동성이 이어지고 있다.이번 주 시장은 잭슨홀 미팅과 엔비디아 실적 발표 등 주요 대외 일정에 시선이 쏠린 가운데 대형 반도체주의 주주환원 발표에 따른 수급 변화도 함께 주목받고 있다. 장 초반에는 삼성전자 약세와 SK하이닉스 강세가 맞물리며 종목별 차별화가 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자