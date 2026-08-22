“과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보
입력 2026 08 22 10:36 수정 2026 08 22 10:36
모델 겸 배우 장윤주가 영국에서 자유로운 일상을 공개하며 ‘노브라’ 패션을 언급했다.
장윤주는 22일 자신의 인스타그램에 영국에서 지내고 있는 근황이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.
장윤주는 사진과 함께 “서울에서보다 조금은 과감한 선택들. 그래 봤자 노브라 정도”라는 글을 남겼다.
공개된 사진에는 영국 거리를 배경으로 여유로운 시간을 보내는 장윤주의 모습이 담겼다. 편안하고 자연스러운 스타일링으로 현지의 일상을 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.
특히 서울에서보다 한층 자유로운 분위기 속에서 자신만의 스타일을 즐기는 장윤주의 모습이 관심을 모았다.
한편 장윤주는 2015년 4세 연하의 디자이너 정승민 씨와 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다.
온라인뉴스부
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