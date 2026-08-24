[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 810.82로 반등…외국인 순매수에 2차전지 강세

코스닥이 지난 거래일 급락을 딛고 장 초반 반등 흐름을 보이고 있다. 2차전지 대형주가 강하게 오르는 가운데 외국인 매수세가 유입되며 투자심리가 다소 회복되는 모습이다.24일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 8.88포인트(1.11%) 오른 810.82를 나타냈다. 지수는 804.27로 출발한 뒤 한때 814.63까지 올랐고, 장중 저가는 시가와 같은 804.27이다.수급별로는 외국인이 254억원, 개인이 2억원 순매수하고 기관이 203억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 1억원 매도, 비차익거래 211억원 매수로 전체 210억원 순매수를 기록 중이다.시장 전반에서는 상승 종목이 하락 종목을 웃돌고 있다. 상승 종목은 867개, 하락 종목은 705개, 보합은 120개로 집계됐다. 상한가 4개, 하한가 1개다.시가총액 상위 종목에서는 2차전지 종목의 오름폭이 두드러졌다. 에코프로(086520)는 8.20% 오른 8만8400원, 에코프로비엠(247540)은 8.71% 오른 11만4800원에 거래되고 있다. HLB(028300)는 2.20% 오른 3만9500원, 파마리서치(214450)는 2.62% 오른 41만1000원, 리노공업(058470)은 0.46% 오른 6만6000원을 나타냈다. 반면 알테오젠(196170)은 0.39% 내린 31만8750원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.54% 내린 44만7000원, 원익IPS(240810)는 1.39% 내린 10만6400원, 이오테크닉스(039030)는 1.36% 내린 39만9000원에 거래 중이다.장 초반 개별 종목 장세도 뚜렷하다. 상승률 상위에는 셀리드가 29.98% 오른 2285원, SV인베스트먼트가 29.95% 오른 2625원, 원풍물산이 29.91% 오른 695원, 오가닉티코스메틱이 29.86% 오른 4175원으로 이름을 올렸다. 넥사다이내믹스도 20.96% 상승한 1466원에 거래되고 있다.반면 하락률 상위에서는 모아데이타가 29.87% 내린 277원으로 하한가를 기록했고, 시스웍은 25.00% 내린 3원, 한울앤제주는 20.37% 내린 1282원, 니어스랩은 10.19% 내린 3만7000원, 코미코는 9.93% 내린 2만4950원을 나타냈다.최근 코스닥 시장에서는 게임주 소외가 이어진다는 인식도 부각되고 있다. 이런 가운데 남궁훈 아이즈엔터테인먼트 대표가 카카오게임즈 지분 1%를 장내 매수하면서 게임 업종 전반에 대한 관심이 다시 유입될지 주목된다. 그는 게임 산업이 고도 기술 기반의 몰입형 방향과 누구나 쉽게 즐기고 만들 수 있는 대중적 방향으로 다시 성장할 여지가 있다는 판단을 내놓은 바 있다. 카카오게임즈의 주주 구성이 라인 측, 카카오, 텐센트로 이어지는 점 역시 향후 성장 기회를 가늠할 요소로 거론된다.코스닥은 전장인 21일 801.94로 마감하며 4.63% 급락했으나 이날은 개장 직후 808.88~810.27 수준에서 오름세를 이어가며 낙폭 만회에 나서는 모습이다. 이날 거래량은 7473만3000주, 거래대금은 6457억4800만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 630.99다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자