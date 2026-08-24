[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

24일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 대형 반도체주 약세와 일부 성장주 강세가 엇갈리는 흐름을 나타냈다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 26.67%를 기록했지만 주가는 26만 6000원으로 전일 대비 1만 5500원 내린 5.51% 하락세를 보였다. 거래량은 217만 4888주로, 개장 초반부터 투자자 관심이 집중되는 모습이다.검색비율 2위 SK하이닉스(000660)는 175만 6000원으로 1.50% 상승했다. 장중 179만 2000원까지 오르며 반도체 대장주 가운데 삼성전자와 차별화된 흐름을 보였다. 반면 삼성전기(009150)(-0.68%), 삼성전자우(005935)(-7.97%), 한미반도체(042700)(-0.47%) 등은 약세를 나타내 반도체 및 전자업종 전반은 종목별 차별화가 두드러졌다.인터넷과 2차전지 관련 종목은 상대적으로 강했다. NAVER(035420)는 22만 9500원으로 3.38% 올랐고, 삼성SDI(006400)는 49만 6000원으로 3.77% 상승했다. 에코프로(086520)도 8만 5200원으로 4.28% 오르며 상승폭이 두드러졌다. 카카오(035720)는 0.98% 내린 3만 5450원에 거래돼 플랫폼주 내에서도 희비가 갈렸다.시가총액 상위 경기민감주 가운데서는 현대차(005380)가 0.24% 오른 41만 6000원, 한화에어로스페이스(012450)가 2.30% 오른 111만원을 기록했다. SK텔레콤(017670)도 1.76% 상승했고, LG전자(066570)는 0.82%, 셀트리온(068270)은 0.83% 각각 올랐다. 반면 두산에너빌리티(034020)는 1.91%, LS ELECTRIC(010120)은 2.30%, 한화오션(042660)은 0.71% 각각 하락했다.개별 종목 중에서는 신풍제약(019170)이 9780원으로 20.44% 급등해 가장 강한 탄력을 보였다. 알테오젠(196170)은 0.47% 하락한 31만 8500원, SK스퀘어(402340)는 0.53% 내린 111만 7000원에 거래됐다. 개장 초반 검색상위 종목군은 삼성전자 급락이 시장 관심을 끄는 가운데, 반도체 내 종목별 차별화와 인터넷·2차전지·제약주의 개별 강세가 맞물린 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자