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[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 약세 우세…삼성전자 8%대 급락, 2차전지는 강세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 08 24 13:23 수정 2026 08 24 13:23
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24일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 25만7500원으로 전일 대비 2만4000원(8.53%) 하락했고, 거래량은 1900만8423주를 기록했다. 외국인 비율은 46.87%다.

시가총액 상위 반도체주 가운데 SK하이닉스(000660)는 168만2000원으로 4만8000원(2.77%) 내렸다. 삼성전자우(005935)도 19만400원으로 1만6600원(8.02%) 하락하며 동반 약세를 나타냈다. 반면 2차전지 관련 대형주인 LG에너지솔루션(373220)은 35만9000원으로 1만5500원(4.51%) 상승했고, 삼성SDI(006400)는 51만5000원으로 3만7000원(7.74%) 급등했다.

삼성 그룹 주요 종목의 낙폭도 두드러졌다. 삼성물산(028260)은 36만500원으로 3만5000원(8.85%) 하락했고, 삼성생명(032830)은 29만1500원으로 3만7000원(11.26%) 떨어지며 상위 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. 삼성전기(009150)는 130만4000원으로 1.91%가 아닌 0.91% 하락했고, 삼성바이오로직스(207940)는 156만2000원으로 0.71% 오르며 방어적인 흐름을 보였다.

자동차와 금융주는 대체로 약보합권에 머물렀다. 현대차(005380)는 41만500원으로 1.08% 내렸고, 기아(000270)는 13만200원으로 0.53% 하락했다. 현대모비스(012330)도 49만3500원으로 0.50% 내렸다. 금융주에서는 KB금융(105560)이 16만1900원으로 1.46%, 신한지주(055550)가 10만2900원으로 1.15% 각각 하락했다.

기타 시총 상위주 흐름을 보면 SK스퀘어(402340)는 106만7000원으로 4.99% 내렸고, SK(034730)는 55만1000원으로 5.97% 하락했다. 반면 한화에어로스페이스(012450)는 111만5000원으로 2.76% 상승했고, HD현대중공업(329180)은 45만7750원으로 1.05% 올랐다. 셀트리온(068270)은 19만3800원으로 0.78% 상승한 반면 두산에너빌리티(034020)는 7만2300원으로 1.36% 하락했다.

이 시각 코스피 시가총액 상위 종목군은 삼성 계열 대형주의 급락이 지수 부담을 키우는 가운데, 2차전지와 일부 방산·조선주가 상대적으로 선방하는 모습이다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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