[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조세…에코프로비엠 9% 급등, 2차전지 강세 부각

24일 오후 12시 25분 현재 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 32만원으로 보합권에 머물며 방향성을 탐색하는 모습이다. 거래량은 20만8847주를 기록 중이다.장중 가장 두드러진 흐름은 2차전지 대형주에서 나타났다. 에코프로비엠(247540)은 11만5200원으로 전일 대비 9.09% 급등했고, 에코프로(086520)도 8만6600원으로 6.00% 오르며 강세를 보였다. 두 종목의 거래량은 각각 37만8580주, 85만3513주로 집계돼 매수세가 뚜렷했다.반면 로봇과 일부 반도체 장비주는 차익실현 매물에 다소 눌리는 분위기다. 레인보우로보틱스(277810)는 44만5500원으로 1.87% 하락했고, 로보티즈(108490)도 25만500원으로 1.38% 내렸다. 주성엔지니어링(036930)은 16만7400원으로 0.71%, 원익IPS(240810)는 10만7600원으로 0.28% 각각 밀렸다. 이오테크닉스(039030)와 리노공업(058470)도 각각 1.85%, 1.22% 하락하며 약세권에 머물렀다.바이오주는 종목별 차별화가 두드러졌다. 파마리서치(214450)는 41만3500원으로 3.25% 상승했고, 리가켐바이오(141080)는 10만3400원으로 3.40%, 펩트론(087010)은 18만2900원으로 2.41% 올랐다. 에이비엘바이오(298380)와 삼천당제약(000250)도 각각 1.33%, 0.65% 상승했다. 반면 HLB(028300)는 3만8450원으로 0.52% 내리며 상대적으로 부진했다.반도체 관련주 가운데서는 심텍(222800)이 10만5500원으로 5.82% 오르며 강한 탄력을 보였고, 피에스케이(319660)도 12만4700원으로 2.05% 상승했다. HPSP(403870)는 4만4450원으로 1.00% 하락했지만 거래량이 100만7382주로 많아 활발한 손바뀜이 이뤄졌다. ISC(095340)는 15만4200원으로 0.06% 하락해 보합권 흐름을 이어갔다.소비재 성격의 실리콘투(257720)는 4만9150원으로 3.15% 상승했고, 거래량은 119만3181주로 상위 종목 가운데 비교적 활발했다. 전체적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 2차전지와 일부 바이오, 패키지기판 종목이 지수를 견인하는 반면 로봇과 일부 대형 기술주는 쉬어가는 장세로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자