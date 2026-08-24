[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…삼성전자·SK하이닉스 약세, 신풍제약은 상한가

24일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 엇갈렸다. 반도체 대형주인 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 하락한 반면, 해운·제약·일부 개별 종목에는 매수세가 유입되는 모습이다.거래량 1위는 삼성전자로 1944만2876주가 거래됐다. 삼성전자는 25만7500원으로 전일 대비 2만4000원(-8.53%) 내렸고, 거래대금은 511만4106을 기록했다. 삼성전자우(005935)도 19만200원으로 1만6800원(-8.12%) 하락하며 동반 약세를 보였다. SK하이닉스 역시 167만4000원으로 5만6000원(-3.24%) 밀렸지만 거래대금은 431만8276으로 크게 집계돼 투자자 관심이 집중됐다.금융주와 증권주 가운데서는 SK증권(001510)이 2680원으로 9.31% 하락했지만 거래량은 1228만3827주로 많았다. 한화투자증권(003530)은 4875원으로 0.10% 상승에 그쳤고, 한화생명(088350)은 5190원으로 5.12% 내렸다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 신풍제약(019170)은 1만550원으로 전일 대비 2430원 오른 상한가에 도달했고, 매도호가는 0으로 나타났다. 키다리스튜디오(020120)는 5050원으로 25.62% 급등했으며, 한미사이언스(008930)도 5만3000원으로 17.91% 상승했다. 금호전기(001210) 역시 8830원으로 5.37% 오르며 거래량 1043만3449주를 기록했다.해운·운송 관련 종목은 상대적으로 강세였다. 팬오션(028670)은 6200원으로 5.98% 상승했고, HMM(011200)은 2만2500원으로 4.17% 올랐다. 대한해운(005880)도 2085원으로 1.96% 상승했으며, 흥아해운(003280)은 1792원으로 1.24% 강세를 보였다. 대한항공(003490) 역시 2만5950원으로 0.58% 상승했다.이 밖에 후성(093370)은 1만2410원으로 3.94% 올랐고, 한온시스템(018880)은 3500원으로 2.94% 상승했다. 반면 일신석재(007110)는 546원으로 10.64% 하락했고, 카카오(035720)는 3만5800원으로 보합권에 머물렀다. 장중 코스피 거래 상위 종목군은 대형 기술주의 급락과 개별 재료주 강세가 맞물리며 종목별 차별화가 뚜렷한 흐름을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자