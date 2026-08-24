[마감시황]코스닥, 1.42% 올라 813.33 마감…2차전지 강세에 반등

코스닥이 지난 21일 급락을 딛고 하루 만에 반등했다.24일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 대비 11.39포인트(1.42%) 오른 813.33에 장을 마감했다. 지수는 804.27에 출발한 뒤 장중 한때 821.96까지 오르며 상승 폭을 키웠고, 장중 저점은 시가와 같은 804.27이었다.수급별로는 외국인이 2417억원, 기관이 249억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 반면 개인은 2604억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 비차익거래를 중심으로 2554억원 순매수를 기록했다.시가총액 상위 종목에서는 2차전지주 강세가 두드러졌다. 에코프로비엠(247540)은 10.80% 오른 11만7000원, 에코프로(086520)는 7.59% 오른 8만7900원에 마감했다. 파마리서치(214450)도 3.87% 상승한 41만6000원으로 거래를 마쳤다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 2.09%, HLB(028300)는 2.07%, 이오테크닉스(039030)는 4.08% 내렸고 주성엔지니어링(036930)과 원익IPS(240810), 리노공업(058470)도 약세를 보였다. 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 0.16% 오른 32만500원으로 강보합 마감했다.시장 전반으로는 상승 종목이 하락 종목보다 많았다. 이날 코스닥에서는 921개 종목이 올랐고 706개 종목이 내렸으며 96개 종목은 보합이었다. 상한가 5개, 하한가 2개가 나와 종목별 주가 변동 폭도 컸다.개별 종목 가운데 골드앤에스, 셀리드, SV인베스트먼트, 넥사다이내믹스, 원풍물산은 나란히 상한가로 마감했다. 반면 시스웍은 75.00% 급락했고 니어스랩은 30.46% 하락했다. 캔버스엔과 모아데이타는 각각 하한가로 장을 마쳤고 한울앤제주도 23.23% 내렸다.거래량은 5억897천만주, 거래대금은 4조4517억원으로 집계됐다. 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 630.99다.오는 25일에는 엑시온그룹과 한국첨단소재의 일반공모유상청약이 예정돼 있다. 해치텍은 신규상장을 앞두고 있으며 큐리옥스바이오시스템즈, 메지온, 디바이스를 비롯해 아모텍, 엑시온그룹, 유진테크놀로지의 추가상장 일정도 예정됐다.공시 측면에서는 에코프로에이치엔이 호프만건설과 210억원 규모의 미국 온실가스 저감 설비 공급계약을 체결했다. 세미파이브는 123억원 규모 반도체 ASIC 설계·개발·공급계약, 시공테크는 732억원 규모 2027 베오그라드엑스포 공동관 건축·전시설계 및 제작설치 계약, 톱텍은 현대모비스 북미법인과 201억원 규모 HEV 배터리 조립라인 공급계약, 신도기연은 LG디스플레이 베트남 하이퐁과 58억원 규모 디스플레이 제조용 장비 공급계약을 각각 공시했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자