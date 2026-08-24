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[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 08 24 16:14 수정 2026 08 24 16:14
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24일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색비율 26.10%로 1위를 기록했다. 삼성전자는 이날 25만7000원에 거래를 마치며 전일 대비 2만4500원(-8.70%) 급락했다. 장중 고가는 27만2000원, 저가는 25만5000원이었고 거래량은 3244만7319주로 집계됐다. 시가 27만1500원에서 출발한 뒤 낙폭을 키우면서 투자자들의 관심이 집중된 것으로 풀이된다.

검색 2위는 SK하이닉스(000660)로, 검색비율은 14.87%였다. SK하이닉스는 167만1000원으로 마감해 전일 대비 5만9000원(-3.41%) 내렸다. 장중 179만2000원까지 올랐지만 이후 167만원까지 밀리며 약세로 돌아섰다. 반도체 대형주인 삼성전자우(005935)도 18만9300원으로 8.55% 하락해 검색순위 5위에 올랐다.

반면 제약·바이오주는 강한 탄력을 보였다. 한미약품(128940)은 전일 대비 12만4500원(+29.96%) 오른 54만원으로 상한가를 기록하며 검색 3위에 이름을 올렸다. 한미사이언스(008930)도 5만6500원으로 25.70% 급등하며 검색 12위를 기록했다. 알테오젠(196170) 역시 32만500원으로 0.16% 상승 마감하며 상위권에 포함됐다.

2차전지와 소재 관련 종목들의 반등도 두드러졌다. 삼성SDI(006400)는 51만5000원으로 7.74% 상승했고, 엘앤에프(066970)는 12만1600원으로 16.36% 급등했다. 에코프로비엠(247540)은 11만7000원으로 10.80%, 에코프로(086520)는 8만7900원으로 7.59% 각각 올랐다. POSCO홀딩스(005490)도 32만7500원으로 5.65% 상승하며 관련 업종 전반의 투자심리를 끌어올렸다.

대형 기술주와 경기민감주 흐름은 엇갈렸다. NAVER(035420)는 22만3500원으로 0.68% 상승했고 LG전자(066570)는 19만9800원으로 2.72% 올랐다. 반면 현대차(005380)는 41만4000원으로 0.24% 내렸고, SK스퀘어(402340)는 107만6000원으로 4.19% 하락했다. 카카오(035720)는 3만5800원으로 보합 마감했다.

기타 종목 가운데 대한광통신(010170)은 1만3150원으로 8.50% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)는 7만3000원으로 0.41% 하락했다. 한화오션(042660)은 8만3400원으로 0.95% 내렸다. 이날 검색상위 종목군에서는 반도체 대형주의 급락과 바이오·2차전지주의 강세가 뚜렷하게 대비됐다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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