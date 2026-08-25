[서울데이터랩]코스피, 외국인·프로그램 매도에 6470.79로 급락 …반도체주 약세

코스피가 장 초반부터 급락하며 6470.79로 내려앉았다. 개장 직후 6535.93으로 출발한 뒤 낙폭을 키우며 장중 6465.93까지 밀렸고, 고가는 6546.30에 그쳤다. 최근 5거래일 흐름을 보면 8월 20일 6852.58로 급등한 뒤 21일 6912.95까지 올랐지만, 24일 6696.96으로 꺾인 데 이어 이날 다시 3% 넘게 밀리며 변동성이 확대됐다.25일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6696.96보다 226.17포인트(-3.38%) 하락한 6470.79를 기록했다. 거래량은 2억4019만주, 거래대금은 214조8978억원으로 집계됐다. 상승 종목은 132개, 보합 54개, 하락 종목은 695개로 하락 종목 수가 압도적으로 많았다.수급별로는 외국인이 5954억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 5259억원, 기관은 347억원 순매수로 맞섰지만 낙폭을 되돌리기에는 역부족이었다. 프로그램 매매는 차익거래 336억원 순매수였으나 비차익거래에서 4117억원 순매도가 나오면서 전체적으로 3781억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목도 대부분 약세였다. 삼성전자(005930)는 3.70% 내린 24만7500원, SK하이닉스(000660)는 5.33% 하락한 158만2000원에 거래됐다. SK스퀘어(402340)는 5.48%, 삼성전기(009150)는 5.08%, LG에너지솔루션(373220)은 4.01%, 삼성바이오로직스(207940)는 2.23%, 삼성물산(028260)은 1.10% 내렸다. 반면 현대차(005380)는 0.48%, KB금융(105560)은 0.18% 올라 일부 경기민감·금융주가 방어력을 보였다.장 초반 흐름도 부진했다. 코스피는 6535.93에 출발해 오전 9시 5분 6507.47까지 밀렸고, 같은 시각 코스닥은 794.47을 기록해 800 아래로 내려왔다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 9시 5분 기준 1380.25원에 거래됐다. 위험자산 선호가 약해진 가운데 반도체 대표주의 하락이 겹치며 투자심리를 짓눌렀다.개별 종목별로는 이건산업이 29.96% 올라 상한가를 기록했고, 한화머시너리앤서비스홀딩스는 26.00%, 한화는 19.98%, 한화3우B는 16.47%, 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B는 14.74% 상승했다. 반면 한미사이언스는 13.89% 하락했고 삼양바이오팜은 11.27%, 녹십자홀딩스2우는 10.93%, STX그린로지스는 9.28%, 일동제약은 8.12% 내렸다.이날 코스피는 외국인 매도와 프로그램 매도 우위, 반도체 대형주의 동반 약세가 겹치며 지수 전반에 하방 압력이 커진 모습이다. 단기적으로는 수급 회복 여부와 대형 기술주의 주가 안정이 시장 반등의 관건이 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자