[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 3% 넘게 급락하며 787.26…반도체·시총 상위주 일제히 약세

코스닥이 25일 장 초반 3% 넘게 밀리며 790선 아래로 내려앉았다. 미국과 이란 갈등, 미국과 캐나다의 관세 갈등, 뉴욕증시 약세, 반도체주 부진이 겹치면서 투자심리가 크게 위축된 흐름이다.25일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 26.07포인트(3.21%) 내린 787.26을 나타냈다. 지수는 806.93으로 출발한 뒤 한때 807.70까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 786.40까지 저점을 낮췄다. 거래량은 7662만6000주, 거래대금은 6627억2600만원이다.수급별로는 개인이 957억원 순매수하며 저가 매수에 나섰지만, 외국인이 501억원, 기관이 396억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래 23억원 매도 우위, 비차익거래 492억원 매도 우위로 전체 515억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 상승 종목은 228개에 그쳤고 상한가 2개를 포함했다. 보합은 72개였으며, 하락 종목은 1396개에 달했다.시가총액 상위 종목도 대부분 약세를 보였다. 알테오젠(196170)은 30만5500원으로 4.68% 내렸고, 에코프로(086520)는 8만1900원으로 6.83%, 에코프로비엠(247540)은 10만9500원으로 6.41% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 42만9000원으로 3.49%, 주성엔지니어링(036930)은 15만9200원으로 4.10%, 원익IPS(240810)는 10만1300원으로 4.79% 밀렸다. HLB(028300)는 3만6600원으로 3.30%, 리노공업(058470)은 6만1800원으로 4.33%, 이오테크닉스(039030)는 38만원으로 2.06%, 파마리서치(214450)는 40만8500원으로 1.80% 하락했다.개별 종목 장세는 극단적으로 엇갈렸다. 상승률 상위에는 헝셩그룹과 휴림에이텍이 각각 30.00%, 29.90% 오르며 상한가를 기록했고, 케이엔알시스템은 23.15%, 원풍물산은 21.44%, 티엑스알로보틱스는 20.35% 뛰었다. 반면 알에프세미는 95.45% 급락했고, 해치텍은 18.91%, 아이크래프트는 14.72%, 수젠텍은 11.70%, 소마젠은 11.40% 내렸다.최근 흐름을 보면 코스닥은 전날 1.42% 상승했지만 21일에는 4.63% 급락하는 등 변동성이 확대된 상태다. 이날은 장 초반부터 800 아래로 밀리며 불안한 흐름이 재차 확인됐다.대외 불확실성이 커진 가운데 반도체 업종 전반의 약세가 국내 증시 하방 압력을 키우고 있다. 미국과 이란을 둘러싼 긴장 고조와 미국·캐나다 간 관세 갈등이 위험자산 선호를 약화시키는 요인으로 꼽힌다. 여기에 뉴욕증시 하락 마감과 메모리 업황에 대한 경계감이 더해지며 코스닥 투자심리도 빠르게 냉각되는 분위기다.코스닥 개별 종목 가운데서는 이오플로우의 상장 유지 여부도 시장 관심사다. 이오플로우는 한국거래소 기업심사위원회의 상장폐지 의결에 대해 이의신청을 추진하고 있으며, 이후 코스닥시장위원회 심사를 받게 된다. 회사는 재무구조 개선과 매출 회복을 동시에 추진한다는 방침이다. 다만 반기 기준 완전자본잠식 상태여서 자금조달과 실적 회복이 향후 판단의 핵심 변수가 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자