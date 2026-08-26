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러 통신 “며칠 내 美·이란 휴전 발표…호르무즈 통행도 보장”

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 08 26 06:03 수정 2026 08 26 06:03
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17일 오만의 무산담에서 바라 본 호르무즈 해협의 선박들. 로이터 연합뉴스
17일 오만의 무산담에서 바라 본 호르무즈 해협의 선박들. 로이터 연합뉴스


미국과 이란이 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 포함한 휴전에 합의했다는 러시아 국영 통신사의 보도가 나왔다.

러시아 국영 리아노보스티 통신은 25일(현지시간) 파키스탄 군 소식통과 이란 안보 소식통을 인용해 “호르무즈 해협의 자유로운 항해를 포함한 휴전 합의가 이뤄졌다”고 보도했다.

소식통들은 미국과 이란의 휴전 합의가 며칠 내 발표될 것이라고 주장했다.

다만 리아노보스티는 구체적인 합의 내용은 공개하지 않았다. 보도에 등장한 소식통의 신원과 발언의 신빙성도 확인되지 않았다.

미국과 이란 사이에서 중재 역할을 해온 파키스탄의 아심 무니르 국방군 총사령관은 지난 24일 이란 테헤란을 방문해 마수드 페제시키안 대통령 등 이란 지도부와 회동했다.

앞서 미국은 이란과 거래하는 제3국을 대상으로 2차 제재를 가할 수 있다고 경고하며 대이란 경제 압박 강화에 나섰다.

이에 이란은 제재에 대응하기 위한 2개년 경제 계획을 마련했다며 미국의 압박에 굴복하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

김유민 기자
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