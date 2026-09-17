“허리가 이렇게 얇아?”…지젤 한줌허리 비결, 정말 살 빠질까 [라이프]

그룹 에스파 지젤 인스타그램

그룹 에스파 지젤 인스타그램

그룹 에스파 지젤이 잘록한 허리와 복부를 드러낸 사진을 공개하면서 그가 과거 관리법으로 소개했던 ‘사과식초’에도 관심이 쏠리고 있다. 사과식초를 먹으면 살이 빠진다는 이야기는 오래전부터 있었지만, 연구 결과를 보면 효과는 크지 않다. 특히 허리둘레를 줄이는 효과는 뚜렷하게 확인되지 않았다.지젤은 지난 15일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘BYEB4HELLO OUT NOW’라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 하늘색 민소매 크롭톱과 검은색 로우라이즈 팬츠를 입어 허리와 복부가 그대로 드러났다. 사진이 공개된 뒤 온라인에서는 한층 마른 지젤의 체형과 몸매 관리법을 두고 관심이 이어졌다.지젤은 과거 일상 영상을 통해 아침에 사과식초를 챙겨 먹는 모습을 공개한 적이 있다. 다만 현재의 체형이나 체중 감소가 사과식초 때문이라고 밝힌 적은 없다.지난 6월 팬들과 소통하던 중 체중 감량 비결을 묻는 질문에는 “지난 7년간 약 10㎏이 빠졌다”고 했다. 최근에는 오히려 체중을 늘리려고 노력하고 있다고도 말했다.사과식초는 실제로 체중 감량에 얼마나 도움이 될까.올해 국제학술지 ‘푸드 사이언스 앤드 뉴트리션’에 실린 연구에서는 식초 섭취와 체중 변화에 관한 메타분석 10건과 개별 연구 38건을 다시 분석했다. 식초를 먹은 사람은 그렇지 않은 사람보다 체중이 평균 1.06㎏ 적었다.그러나 체질량지수(BMI)와 허리둘레에서는 뚜렷한 차이가 없었다. 사과식초를 비롯한 여러 종류의 식초를 함께 분석한 결과다. 식초를 먹는 것만으로 눈에 띄게 허리가 가늘어진다고 보기는 어렵다는 뜻이다.사과식초만 따로 분석한 연구에서는 체중과 허리둘레가 줄었다는 결과도 나왔다. 지난해 무작위 임상시험 10건, 참가자 789명의 자료를 분석한 연구에서 사과식초를 먹은 사람들의 체중과 BMI, 허리둘레가 감소했다.다만 이 분석에 포함됐던 핵심 임상시험 한 편은 이후 철회됐다.해당 연구는 참가자들이 사과식초를 하루 10~15㎖씩 12주 동안 먹은 뒤 체중이 약 7㎏ 줄었다고 발표해 주목받았다. 하지만 학술지 BMJ는 지난해 9월 이 논문을 철회했다. 연구 결과를 다시 분석하는 과정에서 통계 분석을 재현할 수 없었고, 참가자가 제대로 무작위 배정됐는지 의심할 만한 자료도 발견됐기 때문이다.공복에 사과식초를 마시면 살이 더 잘 빠진다는 근거도 확인되지 않았다.식초의 주성분인 아세트산이 식후 혈당 상승을 낮추는 데 도움을 줄 수 있다는 연구는 있다. 하지만 이런 연구 대부분은 식사와 함께 식초를 먹었을 때의 변화를 살폈다. 오히려 식사 몇 시간 전보다 식사할 때 함께 섭취했을 때 혈당 상승 폭이 더 작았다는 연구도 있다.체중을 줄이려고 사과식초를 많이 마시는 것도 주의해야 한다. 사과식초는 산성이 강해 원액을 자주 마시면 치아 법랑질이 손상되거나 목과 식도가 자극될 수 있다.미국 메이요클리닉은 사과식초가 체중을 크게 줄인다고 볼 만한 연구 결과는 아직 충분하지 않다고 설명한다. 이뇨제나 인슐린 등 일부 약물과 함께 섭취하면 체내 칼륨 수치에도 영향을 줄 수 있다.사과식초를 먹는 것만으로 지젤처럼 가는 허리를 만들 수 있다는 근거는 현재까지 없다. 연구에서 확인된 체중 감소 폭은 크지 않았고, 허리둘레 감소 효과도 연구마다 결과가 엇갈렸다.권윤희 기자