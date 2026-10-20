검색 상위 20개 중 14개 하락… 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세

20일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 20개 종목은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 반도체 대형주에 관심이 집중된 가운데 하락 종목이 다수를 차지했다. 검색 1위 삼성전자는 1.03% 하락한 21만5750원, 2위 SK하이닉스는 3.05% 내린 123만8000원에 거래됐다.삼성전자는 21만9500원에 출발해 같은 가격까지 오른 뒤 21만5000원까지 밀렸다. SK하이닉스는 장중 126만7000원과 123만8000원 사이에서 움직였다. 3위 삼성SDI(006400)는 59만2000원으로 보합이었다. 장중 고가는 59만5000원, 저가는 58만2000원이었다. 4위 삼성전기(009150)는 1.62% 하락한 115만1000원, 5위 현대차(005380)는 0.46% 내린 32만4500원을 기록했다.상승률이 가장 큰 종목은 18위 지투지바이오(456160)였다. 현재가는 3만6000원으로 11.80% 상승했고, 장중 3만5900원에서 3만8000원 사이를 오갔다. 20위 코리아써키트(007810)는 5.27% 오른 6만7900원, 19위 로보티즈(108490)는 2.28% 상승한 24만6500원이었다. 16위 셀트리온(068270)도 0.30% 오른 19만8800원에 거래됐다.하락 폭은 12위 엘리스(0158S0)가 가장 컸다. 27.51% 내린 6만5600원으로, 장중 고가 7만7700원에서 저가 6만5000원까지 내려갔다. SK하이닉스가 3.05% 하락해 뒤를 이었다. 11위 SK스퀘어(402340)는 2.56% 내린 76만원, 6위 두산에너빌리티(034020)는 2.25% 하락한 6만5100원을 나타냈다.검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 거래로 이어졌다. 삼성전자 거래량은 108만4229주, 거래대금은 2367억8100만원이었다. SK하이닉스는 22만13주가 거래됐고 거래대금은 2765억3100만원으로 상위 20개 중 가장 많았다. 엘리스도 94만3485주, 674억5900만원이 거래돼 높은 거래량을 기록했다.상위 20개 종목 중 상승은 5개, 하락은 14개, 보합은 1개였다. 상위 10개에서는 NAVER(035420)만 0.22% 상승했고 삼성SDI가 보합을 기록했다. 나머지 8개 종목은 모두 하락했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자