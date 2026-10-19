“다른 남자랑 모텔 갔어야”…이효리, 방송서 분노했다

JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 방송화면

JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 방송화면

가수 이효리가 군 복무를 기다려준 여자친구를 의심하는 남성의 사연에 분노한다.19일 방송되는 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 17회에는 가수 다영이 게스트로 출연하는 가운데, 연상연하 댄서 커플의 사연이 공개된다.이날 방송에서 여성 출연자는 3세 연하 남자친구의 군 복무를 기다렸다며 “비혼주의였는데 남친의 결혼 플러팅에 넘어갔다”고 털어놓는다.그러나 군 복무 중 결혼을 약속했던 남자친구는 전역 4개월 만에 마음을 바꾼다.청약에 당첨돼 함께 살기로 했던 집 앞에서 여자친구에게 “너랑 같이 안 살래”라고 말하기까지 한다.남자친구는 여자친구의 과거 잘못을 문제 삼으며 결혼과 동거 계획을 번복하려 한다.이를 지켜보던 서장훈은 “이 정도면 헤어지고 싶어서 트집 잡는 거 아냐?”라며 답답함을 드러낸다.여자친구에게도 “웃지 말고 정신 차려!”라고 조언한다.이효리 역시 남자친구의 계속되는 의심에 “저 정도 의심이면 다른 남자랑 모텔을 갔어야 돼”라며 분노한다.남자친구는 “여자친구가 날 불안하게 해서 마음이 식었다”며 변심한 이유를 설명한다.이어 여자친구를 의심하게 된 결정적인 사연을 공개하겠다고 나선다.이에 서장훈은 “별거 아니면 정신적 피해 보상 요구할 거야”라고 반응한다.온라인뉴스부