하루 10만대 달리는 내부순환로 고가…강철케이블 ‘또’ 끊어졌다

안전점검서 ‘양호’ 판정…손상 케이블 25본 미교체

서울시 “교량 내부 조사 한계…내년 6월까지 교체”

정릉천고가 서울 내부순환로 모습. 서울신문DB

꽉 막힌 내부순환로. 서울신문DB

하루 10만대 이상의 차량이 오가는 서울 내부순환로 정릉천고가에서 교량을 지탱하는 강철 케이블이 반복적으로 끊어진 것으로 나타났다.일부 케이블의 부식과 손상이 확인됐음에도 교체가 지연되고 있어 안전관리 부실에 대한 우려가 커지고 있다.19일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 서울시와 국토안전관리원 등으로부터 제출받은 자료에 따르면 정릉천고가에서는 2016년과 2024년, 2026년 세 차례에 걸쳐 외부 긴장재(텐던)가 끊어지는 사고가 발생했다.텐던은 콘크리트 구조물을 강하게 당겨 차량 하중을 견딜 수 있도록 하는 강철 케이블이다. 교량의 구조적 안전성을 유지하는 핵심 부재로, 손상이 심해질 경우 대형 사고로 이어질 위험이 있다.정릉천고가는 이미 2016년 텐던 파단으로 약 한 달간 차량 통행이 전면 통제된 전력이 있다. 당시 서울시는 손상된 케이블 32본을 교체하고 누수 차단과 분기별 점검 등 재발 방지 대책을 시행했다.그러나 2024년에 이어 올해도 텐던이 다시 끊어진 것으로 확인됐다.더욱 우려스러운 점은 안전 점검 결과다. 서울시는 2023년 5월부터 2024년 3월까지 정밀안전진단을, 2025년 2월부터 올해 3월까지 정밀안전점검을 실시했다. 두 차례 모두 중대결함이 없다고 판단해 ‘양호’ 수준인 B등급을 부여했다.하지만 올해 점검을 마친 지 얼마 지나지 않아 텐던 파단이 다시 발생했다. 안전 점검이 교량 내부의 위험 요인을 제대로 포착하지 못했다는 지적이 나오는 이유다.이미 손상이 확인된 케이블도 상당수 남아 있다.서울시는 2024년 9월부터 지난해 8월까지 실시한 텐던 전수조사에서 부식되거나 손상된 케이블 25본을 발견했다. 그러나 이들 케이블은 현재까지 교체되지 않은 상태다.황 의원은 정부 기준상 케이블의 손상과 단면 손실을 동반한 부식은 구조 안전에 중대한 결함으로 분류되지만, 서울시가 자체 기준인 C3등급을 적용해 문제의 심각성을 축소하려 했다고 주장했다.또한 텐던 파단이 반복됐는데도 서울시가 교통 통제나 위험 표지 설치, 주민 알림 등의 안전 조치를 시행하지 않았다고 지적했다.황 의원은 “텐던이 세 차례나 끊어지고도 계속 ‘양호’ 판정을 내리며, 중대손상 케이블 25본을 2년째 방치하는 것은 서울시 안전관리체계의 총체적 실패”라고 비판했다.이어 “오세훈 서울시장의 안전의식 부재와 안전 예산 투입 지연이 불러온 명백한 행정 부실”이라며 “정릉천고가교 텐던 전체를 국가 세부 지침에 따라 재평가하고 구체적인 교체 계획을 시민들에게 투명하게 공개해야 한다”고 촉구했다.서울시는 기존 안전 점검 방식으로는 교량 콘크리트 내부의 손상 여부를 확인하는 데 한계가 있었다고 해명했다.2023년과 2025년 점검 당시에는 콘크리트 내부를 조사할 수 없었으며, 텐던을 포함한 시설물 전체 상태를 종합적으로 평가해 B등급을 부여했다는 설명이다.2024년 전수조사에서는 교량에 미세한 구멍을 뚫어 내부 상태를 확인하는 비파괴검사 방식으로 케이블의 부식과 손상을 발견했다고 밝혔다.서울시는 손상된 텐던 25본과 과거 파단이 발생한 지점 주변의 텐던 10본 등 총 35본을 내년 6월까지 교체하겠다는 계획이다.아울러 서울시가 적용한 C3등급은 부식 정도를 나타내는 별도의 분류 체계로, 시설물 안전등급인 D등급과 직접 비교하는 것은 적절하지 않다고 반박했다.반복된 파단에도 교통을 통제하지 않은 이유에 대해서는 2017년 한국콘크리트학회에 의뢰한 연구 결과를 근거로 제시했다. 당시 연구에서는 텐던 4개까지 파단이 발생하더라도 교통 통제 없이 교체할 수 있다는 결론이 나왔다는 것이다.김유민 기자