에코프로비엠 5% 뚝… 코스닥 하락 종목 1183개 ‘위험 회피’

코스닥이 개장 초반 2% 넘게 밀리며 790선 후반으로 내려앉았다. 미국 기술주 반등에도 국내 증시는 힘을 받지 못했고, 시가총액 상위주 전반이 약세를 보이면서 투자심리가 위축됐다.20일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 17.13포인트(2.12%) 내린 791.76을 기록했다. 지수는 805.37에 출발해 장중 807.22까지 올랐지만 곧바로 하락 전환했고, 790.66까지 저점을 낮췄다.장 초반 코스닥은 전장보다 3.52포인트 내린 805.37로 출발한 뒤 800 부근에서 약세를 나타냈다. 코스피도 동반 하락 흐름을 보이며 국내 증시 전반에 위험 회피 심리가 확산되는 모습이었다. 간밤 미국 증시에서 기술주 반등이 나타났지만 국내 시장에서는 매도 우위가 더 강하게 작용했다.수급별로는 개인이 1342억원 순매수했지만 외국인이 844억원, 기관이 487억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 5억원 순매도, 비차익거래 688억원 순매도로 전체 693억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 406개, 보합은 102개에 그친 반면 하락 종목은 1183개로 집계됐다. 상한가 종목은 2개였고 하한가 종목은 없었다. 거래량은 6627만7000주, 거래대금은 8053억1600만원이었다.시가총액 상위 종목도 대부분 내렸다. 알테오젠(196170)은 2.51% 내린 23만3000원, 에코프로(086520)는 3.98% 하락한 8만6800원, 에코프로비엠(247540)은 5.09% 밀린 10만9900원에 거래됐다. 주성엔지니어링(036930)은 3.58%, 레인보우로보틱스(277810)는 2.38%, HLB(028300)는 1.86%, 이오테크닉스(039030)는 1.83%, 리노공업(058470)은 1.15%, 원익IPS(240810)는 3.41%, 삼천당제약(000250)은 3.56% 각각 내렸다.개별 종목 가운데서는 자이언트스텝이 29.95% 오른 1267원으로 가격제한폭까지 치솟았고, 형지글로벌도 29.83% 상승한 383원으로 강세를 보였다. 형지I＆C는 25.54%, 유니테크노는 23.14%, 뉴인텍은 19.70% 올랐다.반면 신규 상장사 엘리스는 29.61% 급락한 6만3700원에 거래되며 약세가 두드러졌다. 큐리옥스바이오시스템즈는 23.81%, 좋은사람들은 13.53%, 소프트센우는 12.45%, 오성첨단소재는 10.69% 각각 하락했다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스닥은 지난 15일 7.65% 급락한 뒤 16일 4.46%, 19일 1.78% 반등했지만 이날 다시 큰 폭으로 밀리며 변동성이 이어지고 있다. 지수의 52주 최고는 1229.42, 최저는 630.99다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자