SK하이닉스 3.6%·삼성전자 2.84% 상승, 검색 상위주 동반 강세

21일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 18개가 상승했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 2.84% 상승한 21만7500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 3.60% 오른 126만7000원에 거래됐다. 개장 직후 관심은 두 종목을 비롯한 상승 종목에 쏠렸다.삼성전자는 21만7000원에 출발해 21만9500원까지 오른 뒤 21만7500원을 기록했다. SK하이닉스는 시가 126만원에서 고가 127만4000원, 저가 125만8000원 사이를 움직였다. 검색 3위 삼성SDI(006400)는 0.54% 상승한 55만9000원, 4위 삼성전기(009150)는 1.65% 오른 117만4000원이었다.상승률은 검색 5위 엘리스(0158S0)가 18.21%로 가장 높았다. 현재가는 7만2700원이며 장중 7만3300원까지 올랐다. 지투지바이오(456160)는 15.81% 상승한 4만2850원으로 뒤를 이었다. SK하이닉스는 3.60%, 삼성전자와 셀트리온(068270)은 각각 2.84% 상승했다.하락 종목은 검색 6위 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)뿐이었다. 10.22% 하락한 49만2000원에 거래됐고 장중 범위는 47만9000∼50만4000원이었다. HLB(028300)는 4만3000원으로 보합이었다. 상승 종목 중 삼성SDI는 0.54%, 현대차(005380)는 0.65%로 오름폭이 작았다.거래대금은 SK하이닉스가 4103억1200만원으로 가장 많았고 거래량은 32만4402주였다. 삼성전자는 93만2619주가 거래돼 거래량이 가장 많았으며 거래대금은 2027억7500만원이었다. 엘리스도 62만4783주, 442억9700만원을 기록해 급등과 함께 거래가 활발했다. 반면 검색 6위 LIG디펜스앤에어로스페이스의 거래량은 2만4706주, 거래대금은 121억4200만원이었다.검색 상위 20개 종목은 상승 18개, 하락 1개, 보합 1개로 갈렸다. 거래량과 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐고, 상승률은 엘리스와 지투지바이오가 앞섰다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자