[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

21일 오후 3시 35분 네이버 증권에서 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 검색 1·2위를 차지했다. 두 종목 모두 5%대 상승했고, 검색 상위 20개 종목 가운데 15개가 오른 채 마감했다. 삼성전자는 22만3500원, SK하이닉스는 129만4000원에 거래를 마쳤다.삼성전자는 전일보다 5.67% 상승했다. 시가와 저가는 21만7000원으로 같았고 장중 22만8000원까지 올랐다. SK하이닉스는 5.81% 상승했다. 125만4000원에서 132만9000원 사이를 오갔다. 검색 3위 엘리스(0158S0)는 7만9900원으로 상한가를 기록했다.상승률은 엘리스가 29.92%로 가장 높았다. 명신산업(009900)은 17.80% 오른 1만190원, HT로보틱스(396300)는 14.02% 상승한 1만1140원, 대한광통신(010170)은 12.24% 오른 1만4310원에 마감했다. 이어 LS ELECTRIC(010120) 7.02%, SK하이닉스 5.81%, 삼성전자 5.67%, SK스퀘어(402340) 5.13%, 삼성전자우(005935) 3.80%, 주성엔지니어링(036930) 3.48% 순으로 올랐다. 한미반도체(042700)와 삼성전기(009150), 두산에너빌리티(034020), LG전자(066570), NAVER(035420)도 0.84~1.55% 상승했다.하락 종목은 5개였다. 서진시스템(178320)이 10.88% 떨어진 3만4000원으로 낙폭이 가장 컸다. LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 9.03% 하락한 49만8500원에 마쳤다. HLB(028300)는 1.51%, 삼성SDI(006400)는 0.36%, 현대차(005380)는 0.16% 내렸다. 서진시스템의 장중 고가와 저가는 각각 3만9250원과 3만3850원이었다.거래량은 HT로보틱스가 2817만7385주로 가장 많았다. 삼성전자 1608만6411주, 대한광통신 1084만1724주, 명신산업 702만6376주가 뒤를 이었다. 거래대금은 SK하이닉스가 5조1341억8200만원, 삼성전자가 3조5806억7700만원으로 집계돼 검색 1·2위에 쏠린 관심이 대규모 거래로 이어졌다. 엘리스도 156만7533주가 거래됐고 거래대금은 1166억1500만원이었다.이날 검색 상위 종목은 상승 15개, 하락 5개로 갈렸다. 상승 종목 중 엘리스·명신산업·HT로보틱스·대한광통신이 두 자릿수 상승률을 기록했다. 거래량은 HT로보틱스, 거래대금은 SK하이닉스에 가장 많이 몰렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자