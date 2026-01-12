logo
최현우 “북한 김정은 앞 마술쇼…너무 무서웠다”

입력 2026 01 12 15:07 수정 2026 01 12 15:07
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면


마술사 최현우가 김정은 북한 국무위원장 앞에서 마술을 선보였던 순간을 떠올렸다.

최근 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 최현우는 30년 마술 인생에서 가장 기억에 남는 에피소드로 당시 경험을 꼽았다.

최현우는 “2018 남북정상회담 때 평양에서 김정은한테 마술을 보여줬다. 문재인 전 대통령과 김정은 중간에서 마술을 했다”며 “내 인생에서 가장 떨렸던 순간”이라고 밝혔다.

그는 또 “내 앞에 모든 정재계 사람들이 다 있었다”고 설명했다.

최현우는 “당시 사진 보면 김정은한테 ‘카드 좀 섞어 줘요’ 하는 순간 보디가드가 나만 쳐다봤다”며 “총을 대고 있다. 난 옆에서 보이잖냐. 너무 무서운 거다”라고 회상했다.

그러면서 “무대에서 할 줄 알았는데 김정은 바로 옆에서 해서 떨렸다”고 고백했다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
