전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

배우 전원주가 ‘연하남’과 성수동 데이트에 나서며 핑크빛 기류를 풍겨 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

배우 전원주가 ‘연하남’과 성수동 데이트에 나서며 핑크빛 기류를 풍겨 눈길을 끈다.9일 전원주 유튜브 채널에는 ‘인생 최초 연하남과 성수동 핫플레이스 데이트’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서는 전원주가 앞서 ‘나는 솔로’ 편에서 소개팅으로 만났던 19세 연하 남성과 2번째 데이트에 나선 모습이 담겼다.전원주는 약속 장소로 향하며 “가슴이 떨려서 말이 안 나온다”고 말했다.전원주를 기다리고 있던 남성은 만나자마자 “손이 왜 이렇게 차냐”라며 핫팩을 건네는가 하면, “장갑이라도 하나 사드려야겠다”라고 말해 시작부터 다정한 분위기를 연출했다.성수동 소품 가게에 방문한 두 사람은 서로에게 어울리는 머플러를 골라주며 자연스럽게 밀착했다.전원주는 남성의 얼굴을 뚫어지게 바라보며 “잘생기셨다”라며 감탄을 연발했다.남성은 키가 작은 전원주를 배려해 무릎을 굽힌 채 거울 앞에서 함께 포즈를 취하는 등 매너를 보였고, 전원주는 이에 화답하듯 남성의 팔짱을 끼며 핑크빛 분위기를 이어갔다.이후 카페로 자리를 옮긴 뒤에도 남성의 ‘스윗 모드’는 계속됐다.그는 전원주에게 “지난번보다 얼굴이 더 좋아지셨다”라며 미모를 칭찬했다.남성은 전원주의 입가에 묻은 립스틱을 자연스럽게 닦아주거나, 외국인 관광객 앞에서 대신 통역을 해주는 등 세심한 배려로 눈길을 끌었다.남성이 음료를 가지러 자리를 비운 사이 전원주는 제작진을 향해 “말씀도 잘하시고 나보다 더 잘하신다. 내가 긴장된다”며 “여자한테 뻔뻔하게 잘하신다”라고 솔직한 속내를 털어놨다.두 사람은 인형 뽑기, 셀프 사진 촬영, 코인 노래방까지 돌며 MZ식 데이트 코스를 즐겼다.하루를 마무리하며 전원주는 “오늘 너무 좋았다. 말씀도 잘하시고 인자하시고 배울 점이 많았다”며 “무슨 일 있으면 서로 만나고 오늘의 인연이 계속됐으면 좋겠다”고 말해 다음 만남을 기대하게 했다.온라인뉴스부