logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“배 만져보니 뭔가 딱딱한 게…” 35세男 방광서 타조알 크기 ‘이것’ 발견

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026 01 08 17:50 수정 2026 01 08 17:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
이란 35세 남성의 방광에서 발견된 타조알 크기의 결석. 라이브사이언스 캡처
이란 35세 남성의 방광에서 발견된 타조알 크기의 결석. 라이브사이언스 캡처


이란의 한 남성이 방광 불편함으로 병원을 찾았다가 예상 밖으로 타조알 크기의 거대한 결석을 발견해 제거 수술을 받았다.

7일 과학 매체 라이브사이언스에 따르면, 이란의 35세 남성이 비뇨기과를 찾아 방광 불편함을 호소했다.

그는 소변을 보는 데는 문제가 없었고, 수술이나 질병 이력도 없었다. 잦은 배뇨나 소변 볼 때 타는 듯한 느낌 같은 요로 감염 증상도 나타나지 않았다.

의사들이 복부를 진찰하자 치골 위쪽에서 크고 매끄러우며 단단한 덩어리가 만져졌다.

이 덩어리는 골반이나 복벽에 붙어있지 않았다. 초음파 검사 결과 지름 약 11㎝의 달걀 모양 물체였다.

의료진은 이를 비정상적으로 큰 방광 결석으로 진단했다. 결석은 소변 속 미네랄이 결정으로 쌓이면서 자라는데, 약 85%가 칼슘으로 이뤄져 있다.

의사들은 이 결석이 요로를 막거나 압박하지 않는지 확인한 뒤 수술로 제거했다.

꺼낸 결석은 무게 826g, 길이 약 13㎝, 너비 약 10㎝, 높이 약 8㎝였다.

이처럼 수술로 제거해야 하는 거대 결석은 “매우 드물다”고 보고서는 밝혔다.

하지만 이 결석마저도 세계 기록에는 미치지 못한다.

2003년 브라질에서는 무게 1.9㎏, 길이 17.9㎝의 결석이 수술로 제거된 적이 있다.

김성은 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
35세 이란 남성에게서 제거된 방광 결석의 무게는?
TodayBest

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    thumbnail - “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    thumbnail - 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  3. ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

    thumbnail - ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

  4. 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

    thumbnail - 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

  5. 정가은, 132억 편취 前남편 고소 “상상도 못한 일 알게 돼”

    thumbnail - 정가은, 132억 편취 前남편 고소 “상상도 못한 일 알게 돼”

  6. 인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속

    thumbnail - 인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved