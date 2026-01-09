logo
“비몽사몽 상황”…尹, ‘내란 우두머리’ 최종 구형 13일로 연기

이보희 기자
입력 2026 01 09 22:02 수정 2026 01 09 23:26
윤석열 전 대통령이 29일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 속행 공판에 출석해 발언하고 있다. 2025.12.29. 서울중앙지법 제공.
윤석열 전 대통령이 29일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 속행 공판에 출석해 발언하고 있다. 2025.12.29. 서울중앙지법 제공.


법원이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 결심을 13일로 연기하기로 결정했다.

서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연)는 9일 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 공판에서 “준비해 오신 분들이 에너지가 있을 때 말씀하시게 하는 게 공평하고 효율적이지 않을까 한다”며 “새벽에 진행하는 건 또 제대로 된 변론이라고 하기도 힘들 거 같다”고 밝혔다.

윤 전 대통령 변호인도 “현 상황에서 다른 피고인 변호인들이 (서증조사를) 마치고 저희가 할 때쯤이면 새벽 1시 정도 될 것으로 예상되는데, 그때부터 지금 이 사건에서 가장 중요한 윤 전 대통령 변론을 비몽사몽인 상황에서 하는 것은 맞지 않다고 생각한다”고 말했다.

김용현 전 국방부 장관 측 변호인과 다른 피고인들도 찬성 의사를 밝혔다.

당초 재판부는 이날 피고인 측의 서증조사를 진행한 후 내란 특검팀(특별검사 조은석)의 구형, 변호인의 최종 변론과 각 피고인의 최후변론을 진행할 예정이었다.

그러나 오전 9시 20분부터 밤 9시가 넘도록 약 12시간 동안 피고인 측 서증조사조차 마치지 못하자, 재판부는 연기를 결정했다.

다음 기일은 오는 13일이다. 재판부는 윤 전 대통령 측 서증 조사를 진행한 후 구형 및 최후 진술 절차 등을 진행한다는 방침이다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
