“입소문 제대로 탔다”…이영애도 못 넘은 6%의 벽, 2주 만에 경신한 ‘화제 드라마’

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 방송화면

KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 포스터

배우 남지현. KBS2 ‘은애하는 도적님아’ 스틸컷

KBS2 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’가 방송 2주 만에 시청률 6%를 돌파하며 침체기에 빠졌던 KBS 주말 안방극장의 구세주로 떠올랐다.12일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘은애하는 도적님아’ 4회는 전국 가구 기준 6.3%의 시청률을 기록했다. 이는 지난 3회 시청률(5.3%)보다 1.0%포인트 상승한 수치로 자체 최고 기록이다. 특히 분당 최고 시청률은 7.1%까지 치솟으며 가파른 상승세를 입증했다.지난 3일 4.3%의 시청률로 출발한 이 작품은 2회 4.5%, 3회 5.3%에 이어 4회 6.3%를 기록하며 매회 자체 최고 기록을 경신 중이다.온라인동영상서비스(OTT)에서의 화제성도 뜨겁다. 공개 3일 만에 넷플릭스 ‘오늘 대한민국의 TOP10 시리즈’ 1위에 오르며 안방극장과 OTT를 동시에 사로잡았다.‘은애하는 도적님아’는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인 홍은조(남지현 분)와 그를 쫓던 도월대군 이열(문상민 분)의 영혼이 뒤바뀌며 벌어지는 판타지 로맨스 사극이다.4회에서는 두 주인공의 ‘영혼 체인지’가 본격적으로 시작되며 시청자들의 몰입도를 한층 끌어올렸다.이번 흥행의 중심에는 단연 남지현이 있다. 남지현은 지난 2018년 최고 시청률 14.4%를 기록한 tvN ‘백일의 낭군님’ 이후 8년 만에 사극으로 복귀하며 방영 전부터 큰 화제를 모았다.그는 극 중 양반 아버지와 천인 어머니 사이에서 태어난 얼녀이자, 밤이면 의적 ‘길동’으로 활동하는 홍은조 역을 맡아 능청스러운 코믹 연기부터 깊이 있는 감정 연기까지 폭넓은 스펙트럼을 선보이고 있다.‘은애하는 도적님아’는 그간 부진을 면치 못했던 KBS 토일 미니시리즈 라인업에 단비 같은 존재가 되고 있다. KBS는 지난해부터 주말 미니시리즈를 편성하며 승부수를 던졌으나 이영애, 마동석 등 톱스타를 내세운 작품들마저 기대 이하의 성적을 거둔 바 있다.이영애가 ‘대장금’ 이후 26년 만에 KBS로 복귀해 화제를 모았던 ‘은수 좋은 날’은 최고 시청률 5.1%에 머물며 종영했고, 마동석의 안방극장 복귀작인 ‘트웰브’ 역시 첫 회 8.1%로 출발했으나 서사 부재 등의 지적 속에 시청률이 2%대까지 하락하며 막을 내렸다.스타 파워에 의존하기보다 탄탄한 극본과 배우들의 케미스트리로 승부수를 띄운 ‘은애하는 도적님아’가 KBS 드라마의 구원투수 역할을 톡톡히 해내고 있는 가운데, 향후 시청률 상승세가 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.‘은애하는 도적님아’는 매주 토요일과 일요일 오후 9시 20분 방송된다.유승하 인턴기자