이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

입력 2025 09 09 00:23 수정 2025 09 09 00:23
이영애와 딸 정승빈양. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’·리아네이처 공식 인스타그램
이영애와 딸 정승빈양. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'·리아네이처 공식 인스타그램


배우 이영애가 딸의 근황을 전했다.

8일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 이영애와 배우 김영광, 박용우가 게스트로 출연했다.

이날 MC 신동엽은 이영애에게 “아이들이 몇 살이냐”고 쌍둥이 자녀의 근황을 물었다.

이영애는 “지금 15살, 중학교 2학년”이라고 답했다.

이에 보조MC인 개그맨 정호철은 “따님이 약간 연예인 끼가 있으신 걸로 안다”고 언급했다.

이영애는 “아들과 딸이 다르다. 딸은 제 쪽이고 아들은 아빠 쪽”이라며 “딸은 지금 아이돌에 관심이 많아서 계속 오디션 보고 그런다”고 털어놨다.

이어 “그냥 내버려둔다. 못하게 막으면 나중에 ‘엄마 때문에 못 했어’ 이런 소리를 듣는다더라”고 덧붙였다.

배우 이영애 딸 정승빈양. JLOOK 화보
배우 이영애 딸 정승빈양. JLOOK 화보


신동엽은 “엄마가 아미(방탄소년단 팬덤)라서 어릴 때부터 그걸 다 보고 자라서 그런 게 아닌가”라고 했다.

그러자 이영애는 “딸도 투모로우바이투게더, 보이넥스트도어 좋아해서 얼마 전에 데리고 가서 보기도 했다”고 밝혔다.

이어 “한편으론 (연예인 되는 걸) 쉽게 생각하는 것 같아 걱정”이라며 “엄마를 볼 땐 좋은 것만 보고 이면은 못 봤다. 엄마가 얼마나 고생하고 여기까지 왔는지 못 보고 화려한 것만 보니까”라며 걱정을 드러내기도 했다.

이영애는 20세 연상의 재미교포 사업가와 2009년 결혼해 2011년 쌍둥이 남매를 품에 안았다.

배우 이영애 딸 정승빈, 아들 정승권. SBS ‘두사부일체’ 캡처
배우 이영애 딸 정승빈, 아들 정승권. SBS '두사부일체' 캡처


한편 이영애는 오는 20일 오후 9시 20분 첫 방송되는 KBS 2TV 주말극 ‘은수 좋은 날’에 출연한다.

평범한 학부모 ‘은수’(이영애)와 비밀스러운 선생 ‘이경’(김영광)의 동업 이야기를 그린다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
